توقعات بزيارة 250 إسرائيليا لجربة التونسية

جاء ذلك بحسب "روسيا اليوم" تزامنا مع بداية توافد اليهود إلى هذا الموقع التاريخي الذي تحتضنه الجزيرة التونسية الواقعة في جنوب شرق البلاد في 16 مايو/ايار الجاري، الذي يوافق اليوم الـ 33 من الفصح اليهودي، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.

الجدير بالذكر أن تصريح الحاخام بيريز الطرابلسي جاء بعد أسابيع من مساءلة وزيرين تونسيين من قبل برلمان الجمهورية، على إثر اتهامهما بالتطبيع مع الكيان الإسرائيلي على خلفية "تسهيل دخول سياح إسرائيليين إلى تونس التي لا تقيم علاقات دبلوماسية معالكيان المحتل.

يشار إلى أن كنيس "الغريبة" تعرض لهجوم في أبريل /نيسان 2002 بواسطة شاحنة محملة بالغاز .