إياد علاوي: أنا الفائز الأول في بغداد

ووفقاً للسومرية نيوز قال علاوي خلال مؤتمر صحافي: "إننا طلبنا من مجلس النواب أن يجري تحقيقاً فيما حصل من خروق أثناء العملية الانتخابية"، مشيراً إلى "إنني أعتبر نفسي الفائز الأول في بغداد وإذا المالكي قبلي فهو قبلي لأسباب واضحة فهو يمتلك السلطة والجيش والإعلام".

واتهم علاوي مفوضية الانتخابات بـ"غير المستقلة وتتبع لأحزاب"، مشيراً إلى أنه "لاتوجد تحالفات حقيقية لغاية الآن بين الكتل وإنما مجرد تفاهمات".

وشدد علاوي على أهمية "التبادل السلمي للسلطة وضرورة أن يكون هناك قانون للانتخابات خاصة وأن في كل ديمقراطيات العالم تثبت على أن دورتين كافية".

يذكر أن مصادر كشفت الأربعاء عن حصول زعيم القائمة الوطنية اياد علاوي على نحو 210 الاف صوت في بغداد، فيما أشارت إلى حصول زعيم ائتلاف المواطن باقر الزبيدي على نحو 57 ألف صوت، وزعيم قائمة اللأحرار محمد صاحب الدراجي على 70 ألف صوت.

وشهدت العاصمة بغداد وبقية المحافظات الأربعاء (30 نيسان 2014) عملية الاقتراع العام للانتخابات البرلمانية، وسط إجراءات أمنية مشددة وحظر للتجوال في بعض المحافظات، وأغلقت صناديق الاقتراع في الساعة السادسة مساء.