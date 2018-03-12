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الرئيس روحاني: مصلحتنا تكمن بتحصين امننا واسرارنا القومية

الرئيس روحاني: مصلحتنا تكمن بتحصين امننا واسرارنا القومية
السبت ١٧ مايو ٢٠١٤ - ٠٨:٣٩ بتوقيت غرينتش

اكد الرئيس حسن روحاني اهمية الاسرار القومية والامن القومي لايران، مؤكدا ان مصلحة البلاد في المجال السياسي هي في تحصين الامن القومي والاسرار القومية ولا شيء آخر.

واعتبر الرئيس روحاني في كلمة له اليوم السبت في الحفل الختامي للمهرجان الوطني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "فاوا"، تحقيق التنمية والاقتصاد المقاوم امرا غير ممكن من دون امتلاك التكنولوجيا الحديثة وفي مقدمتها "آي تي" و"آي سي تي"، واضاف: ان ما يتسم بالاهمية لدينا في الجانب الاجتماعي هو الاخلاق والقيم.
ولفت الى اننا ماضون اليوم نحو الاسرة العالمية التي حلت محل القرية العالمية في عصر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتابع قائلا: انتهى زمن ارسال الرسائل من جانب واحد، فالظروف تمكن جميع مستخدمي الشبكة اليوم من التحدث وارسال الرسائل او استلامها.
واوضح ان التطور الذي شهدته تقنية المعلومات مكنت الانسان من التواصل مع الاخرين في مختلف انحاء العالم وهذا بحد ذاته يعد تطورا كبيرا في عصر الاتصالات وقال: رغم ان التواصل يتم في الفضاء السايبري لكنه يحظى باهمية بالغة من حيث مايتركه من تاثير كبير على الانسان ونمط حياته.
واضاف: ان مصلحة البلاد في المجال السياسي هي في تحصين الامن القومي والاسرار القومية ولا شيء آخر.

 

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