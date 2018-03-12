ابو الهول (صيني) يجتذب السياح ويشعرهم بالاثارة+فيديو وصور

وتم بناء النسخة الصينية لابو الهول الصيني مؤخراً في المناطق الريفية للصين بإقليم هيبي الشمالي، تحيط به الأشجار والجبال وأصبح أحد مناطق الجذب السياحي الرئيسة في منتزه يجري بناؤه على مساحة كيلومترين مربعين في قرية ريفية بالقرب من مدينة شيجياتشوانغ، حسبما أورد تقرير على الموقع الرسمي لإقليم هيبي، وسيكون المنتزه أيضاً موقعاً لإنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية.

وعلى الرغم من أن أبو الهول يقف وحده في وسط قرية ريفية تقع على بعد مسافة أربع ساعات من العاصمة بكين، إلا أنه يجتذب بالفعل زواراً من المنطقة.

وقال الزائر هوانغ شين يوان: "كنت أرغب دائما في رؤية أبو الهول الحقيقي لو سنحت لي الفرصة، عندما سمعت في الآونة الأخيرة أنه بُني في شيجياتشوانغ شعرت بإثارة بالغة لذلك جئت إلى هنا خصيصاً لرؤيته"، مضيفاً "أنا هنا الآن ولدي إحساس مختلف، أشعر انني في الخارج".

وتابع شي جونوي البالغ من العمر 38 عاماً، من المؤكد أن "التمثال سيجتذب المزيد من الزوار"، مشيراً الى أنه "موجود بشكل لا بأس به.. كثير من الناس هنا لم يروا أبو الهول الحقيقي وسيأتي الكثير من السياح إلى هنا بالتأكيد".

لكن لم يشترك كل الزوار في نفس الشعور بالإثارة، وقال أحدهم يدعى جو يونغ البالغ (30 عاماً) إن "أبو الهول بدا غريباً وسط المنطقة الخضراء"، وأوضح قائلاً: "حسبما يمكنك أن تتخيل ينبغي أن يكون في الصحراء، لكن بالنظر إلى الوراء، المناظر جميلة وخضراء، هذا غير مقنع بشدة".