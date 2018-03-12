حملة مضادة لميشيل أوباما على “تويتر”

وكانت زوجة الرئيس الأمريكي، طالبت الجماعة، الأسبوع الماضي، من خلال الصورة، بإعادة الفتيات المختطفات، ولاقت مبادرتها إقبالا كبيرا من قبل رواد الموقع الشهير، حيث جرى مشاركة الصورة 57000 مرة.

وردا على ذلك، نشر عدد من الشباب صورا لهم، حاملين فيها لافتة كتب عليها “أعيدوا طائراتكم بدون طيار”، في إشارة إلى وجود الطائرات الأمريكية دون طيار في الشرق الأوسط.

وجاءت هذه المبادرة المضادة من حساب “انونيموس″، الذي طالب متابعيه، ويبلغ عددهم مليون شخص، أن يبعثوا صورهم للتنديد بهذا “التعاطف الانتقائي”.

ولم يتردد عدد كبير من متابعيه في تلبية الدعوة، حيث نشروا عدة صور تحاكي صورة “ميشيل اوباما”، بلافتات تحتوي على عبارات تنتقد مواقف الولايات المتحدة، من بينها لافتة كتب عليها: “زوجك قتل فتيات مسلمات أكثر من بوكو حرام”، وأخرى كتب عليها: “أين الفتيات المسلمات اللواتي قتلهن أوباما”.

كما نشر بعض المغردين صورا لنساء وأطفال قتلوا جراء الهجمات الأمريكية في مختلف مناطق العالم.

ولم يسجل البيت الأبيض أو ميشيل أوباما أية ردة فعل في مواجهة هذه الانتقادات.