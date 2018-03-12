هل شاهدت صور "ليلى حاتمي" الايرانية في "كان"؟

وقد شاركت حاتمي في لجان تحكيم من العديد من المهرجانات منها، مهرجان دبي للفيلم القصير2001 ومهرجان مراكش الدولي عام 2011 ومهرجان روما السينمائي الدولي السابع عام 2012 .

وتشهد لجنة التحكيم مهرجان كان هذا العام حضور نسائي قوي، فإلي جانب المخرجة النيوزيلندية جين كامبيون، التي تترأس لجنة التحكيم، تضم اللجنة أيضا المخرجة اﻷميركية صوفيا كوبولا، والممثلة اﻹيرانية ليلى حاتمي والممثلة الفرنسية كارول بوكي والممثلة جون دي يون من كوريا الجنوبية.

ويضم المهرجان أيضا أكبر سوق عالمية للأفلام حيث يعرض المنتجون أجزاء من أفلام يتم تصويرها أو أفلاما أنجزت بالكامل لإيجاد من يشتريها في كل أنحاء العالم.