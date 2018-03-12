انباء عن مقتل ١٠٠ سوري في منجم سوما التركي

وقالت الوكالة ان مصدر النبأ هو الصحافي علي تيزيل، الذي أفاد بوجود مائة سوري لا يعمل بصورة شرعية، بقوا كلهم في المنجم، حيث أن فرق الإنقاذ لم تستخرج إلا جثث الأتراك، أما السوريين فقد أبقتها في الأسفل، مضيفاً أن فرق الإنقاذ ردمت جثث السوريين بمياه الفحم لتمحي أي أثر يشير إليهم.

يذكر أن تركيا لم تقبل مشاركة فرق إنقاذ أوربية في أعمال الإنقاذ.

ولم يقم الصحفي بنشر الخبر في القناة التي يعمل فيها، وهي قناة خبر تورك. بل نشرها على مسؤوليته الخاصة على حسابه في موقع تويتر.

واضافت اسيا ان مصادر أخرى نشرت أن عدد السوريين الإجمالي الذي كان يعمل في المنجم يبلغ 450عاملاً، أغلبهم يعمل بشكل غير شرعي، ولا يسجل بصورة قانونية في سجلات الضمان الاجتماعي. ولا يعملون إلا بكفاف يومهم.