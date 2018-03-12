شاهد.. أعاق حركته فلحق به و ...

وفي بداية الفيلم يظهر سائق سيارة "رينو" وهو يسلك خطا موازيا في الشارع كي يسمح لسيارة "لادا" بالعبور. وبالفعل عبرت السيارة لكن عوضا عن مواصلة السير غير سائقها الخط بحيث اصبح أمام الـ "رينو" مباشرة، وقام بإعاقة سائقها عن مواصلة طريقه، وكانت هذه بداية "الاشتباك" بين السائقين.

ونزل سائق الـ "رينو" من سيارته وفتح باب سيارة خصمه وبدأ ينهال عليه بالضرب، بينا كان الأخير جالسا دون أن يبدو أنه يحاول الخروج من سيارته للرد على الرجل.

ولم يستمر الحال كذلك طويلا، إذ عاد سائق الـ "لادا" إلى مكانه واستقل سيارته، لينتهي التسجيل فيما كان يستعد لمغادرة موقع الحدث.