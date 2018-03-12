رئيس مجلس القضاء الاعلى العراقي يصل الى طهران

وتأتي زيارة المحمود لايران تلبية لدعوة وجهها له رئيس السلطة القضائية آية الله صادق آملي لاريجاني.

وكان في استقبال المسؤول القضائي العراقي عند وصوله الى طهران، عدد من مسؤولي السلطة القضائية والسفير العراقي في طهران محمد مجيد الشيخ.

وتستغرق زيارة رئيس مجلس القضاء الاعلى العراقي والوفد المرافق له لايران اربعة أيام يلتقي خلالها كبار المسؤولين الايرانيين بمن فيهم رئيس السلطة القضائية والمدعي العام ووزير العدل.

كما سيلتقي الوفد العراقي الرئيس حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله هاشمي رفسنجاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف .

وتتركز محادثات المحمود خلال زيارته لطهران على القضايا القضائية وتعزيز التعاون في هذا المجال.

ومن المقرر ان يزور رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق مدحت المحمود، يوم غد مرقد الامام الخميني (رض) تحية لمؤسس الجمهورية الاسلامية في ايران.

كما سيعقد المحمود مؤتمرا صحفيا يشرح اهداف زيارته لايران.