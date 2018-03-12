وردا على سؤال حول قارئ القرآن الذي يفضل الاستماع إليه، قال السيسي في الحوار الذي نشرته صحيفة الأهرام: "كلهم الحقيقة، الشيخ محمد رفعت والشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ الطبلاوي (جميعهم مصريين).. كلهم وأخشى أن أنسى أحدا منهم.. ولا تنسوا أنني نشأت في حي الحسين (وسط)".

ومضى قائلا: "في رحاب الحسين والأزهر، كنت أصلي، وكنت أجد الدنيا منورة، وأجمل ما في هذا المكان أنه لم يكن هناك أحد يشعرك أنه أحسن منك ولا أنت تشعر أنك أحسن من أحد".

السيسي لفت في الحوار إلى أنه يغضب عندما يستمع لـ"الكذب" ولا يسامح أحدا على "الخيانة"، و"لا يخشى إلا الله، ويخشى ألا يكون على صلة بالله"، مؤكدا أن أكثر ما يفرحه هو "اسعاد الناس".

وتابع المرشح الرئاسي أنه يردد أثناء السجود في صلاته دعاء "اللهم أجعلني من أهل الله"، مضيفا أنه شعر يوم رحيل الرئيس جمال عبد الناصر عام 1970 بأن "الدنيا كلها راحت أكثر ما هي رايحة)".

ويخوض السيسي الانتخابات الرئاسية التي تجرى يومي 26 و27 مايو الجاري، ضد المرشح اليساري حمدين صباحي، بعد أقل من عام من اطاحته، حينما كان على رأس الجيش، بالرئيس السابق محمد مرسي، اثر احتجاجات شعبية حاشدة ضده.