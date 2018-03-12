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ديوكوفيتش الى النهائي بعد معاناة

ديوكوفيتش الى النهائي بعد معاناة
السبت ١٧ مايو ٢٠١٤ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف ثانيا نهائي دورة روما الدولية لكرة المضرب، خامس دورات الالف نقطة للماسترز والبالغة جوائزها اكثر من 57ر3 ملايين يورو للرجال والسيدات،، وذلك اثر فوزه الصعب جدا على الكندي ميلوس راونيتش الثامن 6-7 (5-7) و7-6 (7-4) و6-3 في نصف النهائي.

احتاج ديوكوفيتش الذي تخلص في ربع النهائي من الاسباني دافيد فيرر، الى ثلاث ساعات تماما لكي يحقق فوزه الثاني على راونيتش من اصل مواجهتين بينهما، ويبلغ نهائي هذه الدورة للمرة الخامسة على امل الفوز بلقبها للمرة الثالثة بعد ان توج بها عامي 2008 على حساب السويسري ستانيسلاس فافرينكا و2011 على حساب الاسباني رافايل نادال الذي قد يكون خصمه المقبل في حال فوزه المتوقع على البلغاري غريغور ديميتروف ايضا. ويسعى ديوكوفيتش الى لقبه الثالث هذا الموسم (توج بطلا لدورتي انديان ويلز وميامي للماسترز) والتاسع عشر في دورات الماسترز والرابع والاربعين في مسيرته. وعند السيدات، بلغت الايطالية سارا ايراني المصنفة عاشرة النهائي بفوزها على الصربية يلينا يانكوفيتش السادسة 6-3 و7-5. واحتاجت ايراني، الباحثة عن لقبها الاول في 2014 والثامن في مسيرتها، الى ساعة و48 دقيقة لكي تتخلص من يانكوفيتش بعد ان سبق واطاحت بالصينية نا لي الثانية في الدور ربع النهائي، وتبلغ النهائي الاول لها في هذه الدورة والثاني هذا الموسم (خسرت نهائي باريس امام الروسية اناستازيا بافليوتشنكوفا) والسادس عشر في مسيرتها. وتأمل ايراني التي حققت فوزها الثاني على يانكوفيتش من اصل ثلاث مواجهات بينهما وحرمتها من محاولة الفوز باللقب للمرة الثالثة بعد عامي 2007 و2008، ان تصبح اول ايطالية تحرز لقب روما منذ 29 عاما، وتحديدا منذ 1985 حين توجت به رافاييلا ريجي. لكن ايراني (27 عاما ومصنفة 11 عالميا) تواجه اختبارا صعبا للغاية في النهائي حيث ستلتقي الاميركية سيرينا وليامس الاولى وحاملة اللقب او الصربية الاخرى آنا ايفانوفيتش الحادية عشرة.
   
      
   
   
 

 

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