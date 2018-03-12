الانتخابات بالعراق ومصر والاصلاحات الدستورية بالجزائر

برنامج بانوراما لهذه الليلة يتضمن :

المشهد السياسي العراقي مع اقتراب موعد الاعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في الثلاثين من الشهر الماضي، وما يدور في الكواليس لتحديد ملامح الحكومة المقبلة.

ثم نلقي الضوء على الانتخابات الرئاسية في مصر مع اقتراب موعدها في الداخل واستمرار التصويت في الخارج، حيث ينقسم الشارع المصري بين متحمس للاستحقاق وداع لمقاطعة الانتخابات.

واخيرا نتوقف في محطة الجزائر حيث نشرت الحكومة تفاصيل برنامج الاصلاحات الدستورية التي اقترحها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والتي تتضمن منح صلاحيات أكبر لرئيس الوزراء ومنح أحزاب المعارضة في البرلمان سلطات أكبر.