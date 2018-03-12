البث المباشر
مراسل العالم : انفجار عبوة صوتية جانب مدرسة حاتم الطائي في الحي الغربي بالقامشلي والأضرار مادية
فوكس نيوز: لجنة المخابرات في مجلس النواب الأميركي لم تجد أدلة على تواطؤ بين حملة ترامب وتدخل روسيا في انتخابات 2016
مراسل العالم : خروج عدد من العائلات من الغوطة الشرقية خلال الساعات القادمة عبر معبر مخيم الوافدين
رويترز نقلا عن الخارجية الأمريكية: واشنطن تدعو لعقد اجتماع عاجل في الأردن لمراجعة الوضع في جنوب غرب سوريا
الدفاع الروسية: خروج 76 شخصا بينهم 49 طفلا من الغوطة الشرقية لدمشق عبر الممرات الإنسانية
مراسل العالم : المجموعات الإرهابية تعتدي بقذيفة هاون على معبر الوافدين، والجيش يرد على مصادر إطلاق القذائف في بلدة الريحان
مصدر في قيادة شرطة دمشق: استشهاد طفلة وشاب وإصابة طفلتين بقذيفة أطلقها الارهابيون على محيط فرن الزاهرة
رويترز: متحدث باسم الحكومة التركية يقول إنه سيتم تطهير عفرين السورية من المسلحين قريبا
الخارجية الروسية: تصريحات ماي عن الضابط سكريبال هي حملات دعائية سياسية مبنية على الاستفزاز
مراسل العالم : مسلحو "أحرار الشام" يطلقون النار على المدنيين المجتمعين والراغبين بالخروج من حرستا بغوطة دمشق الشرقية

عراقجي: البرنامج الدفاعي الايراني غير قابل للتفاوض

عراقجي: البرنامج الدفاعي الايراني غير قابل للتفاوض
الأحد ١٨ مايو ٢٠١٤ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

صرح مساعد وزير الخارجية احد ابرز المفاوضين الايرانيين عباس عراقجي بان البرنامج الدفاعي الايراني غير قابل للتفاوض في المحادثات النووية بين ايران ومجموعة دول 5+1.

وأوضح عراقجي "في مقابلة اجرتها القناة الثانية للتلفزيون الايراني مع عراقجي مساء السبت حول نتائج جولة المفاوضات النووية الرابعة التي بدات الاربعاء وانتهت الجمعة في العاصمة النمساوية فيينا"، اوضح ان هناك بعض الاسئلة تطرح بشأن الابعاد العسكرية المزعومة للبرنامج النووي، وهي كاذبة تماما وعلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية توضيح هذا الامر.

وحول البرنامج النووي، قال عراقجي، اننا واثقون من برنامجنا النووي، ولا توجد لدينا مشكلة للتعاون مع الوكالة الدولية، كنا نعرف بان المحادثات النووية في فيينا، ستكون صعبة وان الفوارق في وجهات النظر بين الطرفين هي في مستوى يحتاج الى وقت طويل ونقاشات ومفاوضات مكثفة للتقريب فيما بينها.

واشار الى ان هنالك الكثير من القضايا المتنوعة المطروحة على الطاولة والتي لكل منها تفرعات واضاف، لقد طرحنا وجهات نظرنا خلال جولات المفاوضات الثلاث الماضية وكنا نشعر انه بامكاننا في هذه الجولة الدخول في كتابة النص ولكن تبين اثناءها انه من المبكر نوعا ما انجاز ذلك.

وقال عراقجي: لقد اتضح بان الخلاف في بعض الامور لا زال قائما وبحاجة للمزيد من البحث والنقاش للتقريب في وجهات النظر. كانت مفاوضات فيينا مكثفة للغاية في جميع المستويات والاطر والنتيجة الحاصلة هي اننا مازلنا غير مستعدين لكتابة النص، ومن الطبيعي انه لا يمكن توقع الوصول الى تفاهم عبر عدة جلسات في مفاوضات ما، فالجولة الاخيرة كانت الاولى بالنسبة لنا والجولات السابقة كانت لتبادل وجهات النظر.

واضاف عراقجي، بطبيعة الحال يمكن تقسيم النص الى قسمين، شكلا ومضموما، فمن ناحية الشكل توصلنا الى رؤية مشتركة حول كيفية التنظيم كما توصلنا الى رؤية مشتركة حول العنوان حيث اتفقنا على ثلاثة عناوين كما عملنا بعض الشيء على مقدمة النص والتي تتضمن جملة من المبادئ.

واوضح، ان وجهات النظر حول المقدمة قد اقتربت من بعضها بعضا ولقد بحثنا افكارا حول اساس الاتفاق وما هي مواضيعها وجدولتها الزمنية وهنالك اجواء مشتركة بهذا الخصوص رغم ان اتفاقا لم يحصل فيها.

وتابع عراقجي، انه فيما يتعلق بالقسم الرئيس اي المضمون، فعلى الرغم من اننا تناولنا جميع القضايا واجرينا مباحثات تفصيلية حول موضوعين او ثلاثة مواضيع تصورنا اننا يمكننا الوصول فيها الى نتيجة، ولكن الحقيقة هي اننا لم نحقق تقدما.

واعتبر ان هذا الامر طبيعي في محادثات بهذا الاتساع والتعقيد واضاف، لم نحقق تقدما في هذه الجولة من المباحثات والخلافات مازالت قائمة ولكن الطرفين جادان في مواصلة المحادثات.

واوضح عراقجي بان جولة المحادثات النووية القادمة ستعقد في النصف الثاني من شهر حزيران/ يونيو وقال، انه من المحتمل ان نقوم قبل جولة المفاوضات القادمة بتنظيم جولة استثنائية.

روابط ذات صلة

جولة مباحثات جديدة اليوم بين ايران و(5+1) في فيينا

ظريف واشتون يعقدان عشاء عمل في فيينا الليلة

اختتام الجولة الرابعة لمحادثات ايران و(5+1) في فيينا

استئناف محادثات فيينا وطهران تصفها بالصعبة وتحرز تقدما بطيئا

آخر الأخبار

توقيع اتفاق تعاون في مجال الاستثمارات البتروكيمياوية بين ايران وشركة تركية

بعيدا عن الاضواء؛خروج مسلحين من حي القدم الى ادلب

بالصور؛ظريف ورئيس برلمان باكستان وبحث التعاون الامني

ظريف يبحث تعزيز التعاون الأمني مع وزير داخلية باكستان

أميركا تدعو لاجتماع عاجل بالأردن لمراجعة وضع سوريا

بالفيديو.. كسر زحف للمرتزقة قبالة جبل قيس في جيزان

نشرة بانوراما: "تعذيب وتصفيات في السعودية" و"تحديات ضرب بؤر داعش بالعراق"

اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الجمعة

نيكي هايلي تهدد:لا زلنا مستعدين للتحرك في سوريا إذا

صحيفة نمساوية تكشف هوية منفذ الهجوم على مقر إقامة سفير ايران بفيينا

انطلاق معرض صناعة البناء في عمان بمشاركة شركات ايرانية

خبيرة أممية: أحداث ميانمار "تحمل سمات الإبادة الجماعية"

مفاجأة أخرى من"مجتهد"؛هذا ما فعله بن سلمان بـ"هادي"

الدوري المصري الأهلي يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 40 في تاريخه

معلومات مفيدة جدا..بهذه الطريقة بامكانك سد طريق تجسس "فيسبوك" عليك!

وزير الداخلية الايراني: ضبط 785 طنا من المخدرات من قبل ايران في عام 2017

شاهد ماذا حدث لهذا الطيار بعد تحطم مروحيته وقفزه في المياه!

حرب كلامية و تبادل تصريحات نارية بين بريطانيا و روسيا..ماذا حدث؟!

كرة القدم تيتي يكشف عن قائمة السامبا لمواجهة روسيا والمانيا

كرة القدم كاريك سيعتزل في نهاية الموسم

الأکثر مشاهدة