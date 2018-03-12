ارتفاع حصيلة قتلى التيار السلفي التفكيري الاردني بسوريا

وافاد موقع "راي اليوم" امس السبت ان قيادي بارز في التيار طلب عدم ذكر اسمه، قال ليونايتد برس إنترناشونال: "إن أعداد عناصرنا الذين يقاتلون في سوريا بدأت حقيقة تنخفض جراء أعداد القتلى الكبيرة والملحوظة بين صفوفنا نتيجة الحرب الدائرة مع النظام السوري”.

ولم يعط القيادي المزيد من التفاصيل.

وتقدر أعداد عناصر التيار السلفي التفكيري الذين يقاتلون في سوريا بنحو 2000 مقاتل.

ويشهد التيار إنقساما كبيرا وحادا في صفوفه، بين من يصطف الى جانب "جبهة النصرة لأهل الشام"، ومن يصطف الى جانب "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش).