أربع اصابات بهجوم على تجمع انتخابي داعم للسيسي

وذكرت مصادر محلية أن مجهولاً ألقى قنبلة على القوة المكلفة بتأمين مؤتمر لدعم السيسي في منطقة عزبة النخل بالقاهر، ما أدى الى سقوط عدد من الجرحى بينهم امين الشرطة.

من جهته، قال وزير الداخلية المصري محمد ابراهيم: إن الشرطة قادرة على تأمين الانتخابات الرئاسية المقررة في 26 و27 من الشهر الجاري، واضاف أنه سيتم مواجهة اي حالات خروج عن القانون بكل حزم.

ويتنافس السيسي مع حمدين صباحي في الانتخابات الرئاسية، وذلك في إطار خريطة الطريق التي أعقبت عزل محمد مرسي.

وبعد عزل الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين إثر احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه، تصاعدت وتيرة أعمال العنف التي تستهدف رجال الشرطة والجيش.

على خط آخر، قررت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر تمديد فترة التصويت بالخارج يوماً إضافياً حتى غد الاثنين بسبب الإقبال الكثيف على مراكز الاقتراع.

وواصل المصريون في الخارج إقبالهم على صناديق الاقتراع لليوم الثالث على التوالي، حيث شهدت السفارات والقنصليات المصرية في الدول العربية والأجنبية إقبالاً لافتاً حتى موعد إغلاق مراكز التصويت في التاسعة مساء امس السبت بحسب التوقيت المحلي لكل بلد.

واشارت اللجنة العامة المشرفة على تصويت المصريين بالخارج الى أن عدد المقترعين بالخارج اقترب من 228 الف ناخب.

ويُسمح لأي مواطن يحمل بطاقة الرقم القومي، أو جواز سفر إلكتروني بالمشاركة في الاقتراع من دون تسجيل مسبق.