البث المباشر
مراسل العالم : انفجار عبوة صوتية جانب مدرسة حاتم الطائي في الحي الغربي بالقامشلي والأضرار مادية
فوكس نيوز: لجنة المخابرات في مجلس النواب الأميركي لم تجد أدلة على تواطؤ بين حملة ترامب وتدخل روسيا في انتخابات 2016
مراسل العالم : خروج عدد من العائلات من الغوطة الشرقية خلال الساعات القادمة عبر معبر مخيم الوافدين
رويترز نقلا عن الخارجية الأمريكية: واشنطن تدعو لعقد اجتماع عاجل في الأردن لمراجعة الوضع في جنوب غرب سوريا
الدفاع الروسية: خروج 76 شخصا بينهم 49 طفلا من الغوطة الشرقية لدمشق عبر الممرات الإنسانية
مراسل العالم : المجموعات الإرهابية تعتدي بقذيفة هاون على معبر الوافدين، والجيش يرد على مصادر إطلاق القذائف في بلدة الريحان
مصدر في قيادة شرطة دمشق: استشهاد طفلة وشاب وإصابة طفلتين بقذيفة أطلقها الارهابيون على محيط فرن الزاهرة
رويترز: متحدث باسم الحكومة التركية يقول إنه سيتم تطهير عفرين السورية من المسلحين قريبا
الخارجية الروسية: تصريحات ماي عن الضابط سكريبال هي حملات دعائية سياسية مبنية على الاستفزاز
مراسل العالم : مسلحو "أحرار الشام" يطلقون النار على المدنيين المجتمعين والراغبين بالخروج من حرستا بغوطة دمشق الشرقية

ليل يحسم البطاقة الثالثة الى دوري الابطال وسوشو الى الدرجة الثانية

ليل يحسم البطاقة الثالثة الى دوري الابطال وسوشو الى الدرجة الثانية
الأحد ١٨ مايو ٢٠١٤ - ٠٦:٥٤ بتوقيت غرينتش

اختتم باريس سان جرمان البطل الموسم بفوز معنوي كبير بين جماهيره على مونبلييه برباعية نظيفة سجلها الارجنتيني ايزيكييل لافيتزي (2) والسويدي زلاتان ابراهيموفيتش الذي توج هدافا للدوري ب17 هدفا (20) والبرازيلي لوكاس مورا (49) وادريان رابيو (88).

حسم ليل المركز الثالث الاخير المؤهل الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل وذلك بفوزه الكبير خارج قواعده على لوريان 4-1 في المرحلة الختامية من الدوري الفرنسي والتي شهدت لحاق سوشو بفالنسيان واجاكسيو الى الدرجة الثانية وتأهل ليون الى "يوروبا ليغ" برفقة سانت اتيان.ودخل ليل الى المرحلة الختامية وهو يدرك ان مصيره في يده كونه يتقدم بفارق نقطتين عن سانت اتيان الرابع، وقد نجح فريق المدرب رينيه جيرار في تقديم مستوى افضل مما ظهر عليه في مباراتيه الاخيرتين ضد باستيا (1-1) وباريس سان جرمان البطل (1-3) ما سمح له في التمسك بالبطاقة الاخيرة المؤهلة الى المسابقة الاوروبية الام وذلك بعدما حول تخلفه امام مضيفه لوريان بهدف لجيريمي الياديير (22) الى فوز بفضل اربعة اهداف من العاجي سالومون كالو (32 و65) ونولان رو (65) وغريغوري بوريون (90 خطأ في مرمى فريقه).وسيكون ليل بصحبة باريس سان جرمان البطل وموناكو الوصيف في دوري الابطال، فيما سيكتفي سانت اتيان الذي كان يحلم بالمشاركة في دوري الابطال للمرة الاولى منذ موسم 1981-1982 (خرج حينها من الدور التمهيدي على يد دينامو برلين الالماني)، بالدوري الاوروبي رغم فوزه على ضيفه اجاكسيو متذيل الترتيب بثلاثة اهداف للويك بيران (19 و77) والتركي مولود ايردينغ (77)، مقابل هدف لعيسى برادجي (90) في مباراة اضاع خلالها صاحب الارض ركلة جزاء ايضا عبر الن غارديل (82).واحتفظ ليون بالمركز الخامس المؤهل الى المسابقة الاوروبية الثانية بفوزه على مضيفه نيس بهدف للبوركيني باكاري كوني (5) الذي منح فريقه ثلاث نقاط ثمينة خصوصا ان ملاحقه مرسيليا السادس تغلب بدوره على ضيفه غانغان بهدف للغاني اندري ايو (51).وجنب ايفيان كل من رين ومونبلييه وغانغان ونيس الدخول في حسابات الهبوط بعدما حسم مواجهته المصيرية مع مضيفه سوشو وارسله الى الدرجة الثانية بصحبة فالنسيا واجاكسيو بالفوز عليه بثلاثية نظيفة للدنماركي دانيال واس (8 و72) والدو انغولا (42).اما موناكو الوصيف فتعادل مع ضيفه بوردو بهدف للارجنتيني لوكاس اوكامبوس (69)، مقابل هدف لغيوم هوارو (15) في لقاء قد يكون الاخير لفريق الامارة مع مدربه الايطالي كلاوديو رانييري.وتعادل باستيا مع نانت صفر-صفر، وفاز رين على مضيفه رينس بثلاثة اهداف لعبدالله دوكوريه (34) والسويدي اولا تويفونن (54) وبول جورج ماديبا (59)، مقابل هدف للبرازيلي دييغو رودريغيز (82).وتغلب تولوز على فالنسيان بثلاثة اهداف لوسام بن يدر (30 و45 من ركلة جزاء و90)، مقابل هدف لانتوني لو تاليك (87).
   
    - ترتيب فرق الصدارة:
    1- باريس سان جرمان           89 نقطة من 38 مباراة
    -------------------------------------------------
    2- موناكو                    80 من 38
    3- ليل                       71 من 38
    4- سان اتيان                 69 من 38
    5- ليون                      58 من 38
   
  

تصنيف :
كلمات دليلية :

آخر الأخبار

توقيع اتفاق تعاون في مجال الاستثمارات البتروكيمياوية بين ايران وشركة تركية

بعيدا عن الاضواء؛خروج مسلحين من حي القدم الى ادلب

بالصور؛ظريف ورئيس برلمان باكستان وبحث التعاون الامني

ظريف يبحث تعزيز التعاون الأمني مع وزير داخلية باكستان

أميركا تدعو لاجتماع عاجل بالأردن لمراجعة وضع سوريا

بالفيديو.. كسر زحف للمرتزقة قبالة جبل قيس في جيزان

نشرة بانوراما: "تعذيب وتصفيات في السعودية" و"تحديات ضرب بؤر داعش بالعراق"

اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الجمعة

نيكي هايلي تهدد:لا زلنا مستعدين للتحرك في سوريا إذا

صحيفة نمساوية تكشف هوية منفذ الهجوم على مقر إقامة سفير ايران بفيينا

انطلاق معرض صناعة البناء في عمان بمشاركة شركات ايرانية

خبيرة أممية: أحداث ميانمار "تحمل سمات الإبادة الجماعية"

مفاجأة أخرى من"مجتهد"؛هذا ما فعله بن سلمان بـ"هادي"

الدوري المصري الأهلي يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 40 في تاريخه

معلومات مفيدة جدا..بهذه الطريقة بامكانك سد طريق تجسس "فيسبوك" عليك!

وزير الداخلية الايراني: ضبط 785 طنا من المخدرات من قبل ايران في عام 2017

شاهد ماذا حدث لهذا الطيار بعد تحطم مروحيته وقفزه في المياه!

حرب كلامية و تبادل تصريحات نارية بين بريطانيا و روسيا..ماذا حدث؟!

كرة القدم تيتي يكشف عن قائمة السامبا لمواجهة روسيا والمانيا

كرة القدم كاريك سيعتزل في نهاية الموسم

الأکثر مشاهدة