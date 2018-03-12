ليل يحسم البطاقة الثالثة الى دوري الابطال وسوشو الى الدرجة الثانية

حسم ليل المركز الثالث الاخير المؤهل الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل وذلك بفوزه الكبير خارج قواعده على لوريان 4-1 في المرحلة الختامية من الدوري الفرنسي والتي شهدت لحاق سوشو بفالنسيان واجاكسيو الى الدرجة الثانية وتأهل ليون الى "يوروبا ليغ" برفقة سانت اتيان.ودخل ليل الى المرحلة الختامية وهو يدرك ان مصيره في يده كونه يتقدم بفارق نقطتين عن سانت اتيان الرابع، وقد نجح فريق المدرب رينيه جيرار في تقديم مستوى افضل مما ظهر عليه في مباراتيه الاخيرتين ضد باستيا (1-1) وباريس سان جرمان البطل (1-3) ما سمح له في التمسك بالبطاقة الاخيرة المؤهلة الى المسابقة الاوروبية الام وذلك بعدما حول تخلفه امام مضيفه لوريان بهدف لجيريمي الياديير (22) الى فوز بفضل اربعة اهداف من العاجي سالومون كالو (32 و65) ونولان رو (65) وغريغوري بوريون (90 خطأ في مرمى فريقه).وسيكون ليل بصحبة باريس سان جرمان البطل وموناكو الوصيف في دوري الابطال، فيما سيكتفي سانت اتيان الذي كان يحلم بالمشاركة في دوري الابطال للمرة الاولى منذ موسم 1981-1982 (خرج حينها من الدور التمهيدي على يد دينامو برلين الالماني)، بالدوري الاوروبي رغم فوزه على ضيفه اجاكسيو متذيل الترتيب بثلاثة اهداف للويك بيران (19 و77) والتركي مولود ايردينغ (77)، مقابل هدف لعيسى برادجي (90) في مباراة اضاع خلالها صاحب الارض ركلة جزاء ايضا عبر الن غارديل (82).واحتفظ ليون بالمركز الخامس المؤهل الى المسابقة الاوروبية الثانية بفوزه على مضيفه نيس بهدف للبوركيني باكاري كوني (5) الذي منح فريقه ثلاث نقاط ثمينة خصوصا ان ملاحقه مرسيليا السادس تغلب بدوره على ضيفه غانغان بهدف للغاني اندري ايو (51).وجنب ايفيان كل من رين ومونبلييه وغانغان ونيس الدخول في حسابات الهبوط بعدما حسم مواجهته المصيرية مع مضيفه سوشو وارسله الى الدرجة الثانية بصحبة فالنسيا واجاكسيو بالفوز عليه بثلاثية نظيفة للدنماركي دانيال واس (8 و72) والدو انغولا (42).اما موناكو الوصيف فتعادل مع ضيفه بوردو بهدف للارجنتيني لوكاس اوكامبوس (69)، مقابل هدف لغيوم هوارو (15) في لقاء قد يكون الاخير لفريق الامارة مع مدربه الايطالي كلاوديو رانييري.وتعادل باستيا مع نانت صفر-صفر، وفاز رين على مضيفه رينس بثلاثة اهداف لعبدالله دوكوريه (34) والسويدي اولا تويفونن (54) وبول جورج ماديبا (59)، مقابل هدف للبرازيلي دييغو رودريغيز (82).وتغلب تولوز على فالنسيان بثلاثة اهداف لوسام بن يدر (30 و45 من ركلة جزاء و90)، مقابل هدف لانتوني لو تاليك (87).



- ترتيب فرق الصدارة:

1- باريس سان جرمان 89 نقطة من 38 مباراة

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2- موناكو 80 من 38

3- ليل 71 من 38

4- سان اتيان 69 من 38

5- ليون 58 من 38



