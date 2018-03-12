المعارضة: وثيقة المنامة ارضية للحل

ووثيقة المنامة تشكل أرضية للحل تقول المعارضة وتضيف قائلة الحوار الحقيقي غير موجود.
فيما زيارة الملك لبريطانيا تواجه بانتقادات ومنظمات حقوقية وسياسيه تتضامن مع شعب البحرين
والعفو الدولية تصفها بالتضليل على الإعتقالات والمداهمات والغازات السامة
- فإلى متى يستمر الخيار الأمني ؟
- ولماذا لاتقبل السلطة بوثيقة المنامة قاعدة للحل؟
- وكيف تواجه المطالبات الحقوقية الدولية؟
- ولماذا دائما الموت تفجيرا مصير المطاردين امنيا تسأل المعارضة؟
الضيوف:
ابراهيم المدهون - ناشط سياسي واعلامي البحريني
صادق رحمة - عضو مجلس شورى الوفاق