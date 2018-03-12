اشتباكات عنيفة في بنغازي وعشرات القتلى والجرحى

قوات حفتر تتحدث عن عملية كبرى تحت شعار كرامة ليبيا لتطهير بنغازي من الارهابيين و قسم من الجيش النظامي ينضم اليها.

ورئيس اركان الجيش يعتبر قوات حفتر غير شرعية وليست تابعة للجيش، وتسعى للسيطرة على مدينة بنغازي، والانقلاب على الشرعية.

ورئيس الحكومة المؤقتة يعتبر ما يجري مؤامرة ويصدر اوامره للجيش بالسيطرة على أي مجموعات مسلحة تتحرك في المدينة الشرقية.

وكلام عن مشروع انقلاب و اجندات خارجية داعمة.

- فما الذي يجري في بنغازي؟

- و هل ثمة بوادر تمرد داخل الجيش الليبي؟

- وهل يقود حفتر انقلاباً قاعدته مدينة بنغازي؟

- وهل تنتقل الاشتباكات الى العاصمة طرابلس؟

الضيوف:

ناصر الهواري - رئيس منظمة ضحايا لحقوق الانسان الليبية

احمد الاوجلي - قيادي في حزب العدالة والبناء

عادل الترهوني - قيادي في غرفة عمليات ثوار ليبيا