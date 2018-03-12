اتحاد معلمي بريطانيا يدعو للضغط على المنامة لوقف انتهاكاتها

وفي رسالة وجهها الى وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا (هيو روبرتسون) أعرب الاتحاد عن قلقه من التدهور المستمر لحقوق الانسان في البحرين، مشيراً الى وجود تقارير تكشف عن التمييز الطائفي ضد المواطنين.

وتابع الاتحاد في رسالته التي وقعها أمينه العام، كريستين بلوار، أن رئيس جمعية التعليم مهدي ابو ديب مازال قيد الاعتقال، مطالباً الحكومة بالاعتراف بوجود انتهاكات في البحرين.

في غضون ذلك، اعلنت السلطات البحرينية توقيف المنشد محمد جابر على خليفة مشاركته في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد تمهيداً لتحويله الى النيابة العامة.

وكان جابر قد اعتقل امس بسبب مشاركته في المسيرة الشعبية التي دعت اليها قوى المعارضة البحرينية، حيث شددت على أن وثيقة المنامة تشكل ارضية للحل العادل، رافضة تكريس التمييز الطائفي في البلاد.