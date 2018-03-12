في خطوة غير مسبوقة.. ملاعب رياضية لمعهد للبنات بالسعودية!

وقالت صحيفة "الحياة" السعودية اليوم الاحد: "ان معهد الامل الثاني للبنات دشن ملاعب لكرة الطائرة والسلة والتنس والهوكي، ونظم مباريات بين فريقي (الامل الاخضر) و(الامل الاحمر)"، مشيرة الى تكريم الفريق الفائز بمشاركة معلمات وطالبات الأسبوع الماضي.

ونقلت عن مديرة معهد الامل الثاني للبنات امل زين الدين فادن قولها انه تم افتتاح قسم خاص لممارسة الرياضة، مشيرة الى ان الطالبات يقمن بممارسة الرياضة خلال حصص الاحتياط، في حين تمارس المعلمات الرياضة خلال فراغهن من الحصص الدراسية.

واضافت فادن: "ان الملاعب والصالات الرياضية خفضت نسبة غياب الطالبات في الاسابيع الأخيرة قبل نهاية العام الدراسي الحالي".

وكان مجلس الشورى دعا قبل 5 اسابيع وزارة التربية والتعليم الى دراسة اضافة برامج للياقة البدنية للبنات "بما يتفق مع الضوابط الشرعية وطبيعتهن".

وخلصت اللجنة المعنية بدراسة التوصية الى اقرارها مؤكدة ان ذلك "لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية"، مشيرة الى وجود فتوى سابقة لمفتي عام المملكة السابق الشيخ عبد العزيز بن باز، تجيز الرياضة للنساء بشكل عام وفي المدارس خاصة وفقا لضوابط الشريعة الاسلامية".

ويعد ذلك خطوة غير مسبوقة لادخال الرياضة الى البرامج التربوية الخاصة بالمدارس الحكومية المخصصة للفتيات في السعودية، التي تتبع نهجا محافظا اجتماعيا ودينيا.