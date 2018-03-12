البث المباشر
مراسل العالم : انفجار عبوة صوتية جانب مدرسة حاتم الطائي في الحي الغربي بالقامشلي والأضرار مادية
فوكس نيوز: لجنة المخابرات في مجلس النواب الأميركي لم تجد أدلة على تواطؤ بين حملة ترامب وتدخل روسيا في انتخابات 2016
مراسل العالم : خروج عدد من العائلات من الغوطة الشرقية خلال الساعات القادمة عبر معبر مخيم الوافدين
رويترز نقلا عن الخارجية الأمريكية: واشنطن تدعو لعقد اجتماع عاجل في الأردن لمراجعة الوضع في جنوب غرب سوريا
الدفاع الروسية: خروج 76 شخصا بينهم 49 طفلا من الغوطة الشرقية لدمشق عبر الممرات الإنسانية
مراسل العالم : المجموعات الإرهابية تعتدي بقذيفة هاون على معبر الوافدين، والجيش يرد على مصادر إطلاق القذائف في بلدة الريحان
مصدر في قيادة شرطة دمشق: استشهاد طفلة وشاب وإصابة طفلتين بقذيفة أطلقها الارهابيون على محيط فرن الزاهرة
رويترز: متحدث باسم الحكومة التركية يقول إنه سيتم تطهير عفرين السورية من المسلحين قريبا
الخارجية الروسية: تصريحات ماي عن الضابط سكريبال هي حملات دعائية سياسية مبنية على الاستفزاز
مراسل العالم : مسلحو "أحرار الشام" يطلقون النار على المدنيين المجتمعين والراغبين بالخروج من حرستا بغوطة دمشق الشرقية

رايتس ووتش تنتقد تعديلات الاردن على قانون "الارهاب"

رايتس ووتش تنتقد تعديلات الاردن على قانون
الأحد ١٨ مايو ٢٠١٤ - ١١:٤٩ بتوقيت غرينتش

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاميركية المدافعة عن حقوق الانسان اليوم الاحد تعديلات الاردن الاخيرة على قانون مكافحة الارهاب.

وقالت المنظمة في بيان: "ان التعديلات التي توسع تعريف الارهاب وتهدد حرية التعبير، مرت سريعا من مجلس النواب الاردني في 22 نيسان/ابريل 2014 ومن مجلس الاعيان في 30 نيسان/ابريل، ولا ينقص تلك التعديلات سوى موافقة الملك والنشر في الجريدة الرسمية للعمل بها كقانون".

واوضحت ان التعديلات تعمل على توسيع تعريف الارهاب بحيث يشمل اعمالا من قبيل تعكير صلات (الاردن) بدولة اجنبية"، مشيرة الى ان هذه تهمة موجودة بالفعل في القانون الجنائي الأردني وتستخدم دوريا لمعاقبة الانتقاد السلمي للبلدان الأجنبية أو حكامها.

ورأت المنظمة ان "من شأن التعديلات أيضا أن تغلظ العقوبات".

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة جو ستورك: "المخاوف الأمنية المشروعة للأردن لا تمنح الحكومة ضوءا أخضر لمعاقبة الانتقاد السلمي لحكام أجانب على أنه إرهاب".

وحث ستورك الأردن على أن يوسع مساحة النقد والنقاش العلني بدلا من تقليصها.

واضاف: "ليس هناك تضارب بين مسؤوليات الأردن في الحفاظ على مواطنيه وعلى حقوقهم"، مشيرا الى ان "الاردن لا يحتاج إلى تقييد حرية التعبير لمنع الإرهاب".

وأقر مجلس النواب الاردني في 22 نيسان/ابريل الماضي مشروع القانون المعدل لقانون منع الارهاب لعام 2014، في جلسة تباينت آراء ومواقف النواب حولها بين مؤيد ومعارض.

روابط ذات صلة

داعش تصل الاردن وتتوعد ملكها "بالجهاد" + صوت

قوات اردنية واميركية تجري تمرينا عسكريا مشتركا في الاردن

آخر الأخبار

توقيع اتفاق تعاون في مجال الاستثمارات البتروكيمياوية بين ايران وشركة تركية

بعيدا عن الاضواء؛خروج مسلحين من حي القدم الى ادلب

بالصور؛ظريف ورئيس برلمان باكستان وبحث التعاون الامني

ظريف يبحث تعزيز التعاون الأمني مع وزير داخلية باكستان

أميركا تدعو لاجتماع عاجل بالأردن لمراجعة وضع سوريا

بالفيديو.. كسر زحف للمرتزقة قبالة جبل قيس في جيزان

نشرة بانوراما: "تعذيب وتصفيات في السعودية" و"تحديات ضرب بؤر داعش بالعراق"

اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الجمعة

نيكي هايلي تهدد:لا زلنا مستعدين للتحرك في سوريا إذا

صحيفة نمساوية تكشف هوية منفذ الهجوم على مقر إقامة سفير ايران بفيينا

انطلاق معرض صناعة البناء في عمان بمشاركة شركات ايرانية

خبيرة أممية: أحداث ميانمار "تحمل سمات الإبادة الجماعية"

مفاجأة أخرى من"مجتهد"؛هذا ما فعله بن سلمان بـ"هادي"

الدوري المصري الأهلي يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 40 في تاريخه

معلومات مفيدة جدا..بهذه الطريقة بامكانك سد طريق تجسس "فيسبوك" عليك!

وزير الداخلية الايراني: ضبط 785 طنا من المخدرات من قبل ايران في عام 2017

شاهد ماذا حدث لهذا الطيار بعد تحطم مروحيته وقفزه في المياه!

حرب كلامية و تبادل تصريحات نارية بين بريطانيا و روسيا..ماذا حدث؟!

كرة القدم تيتي يكشف عن قائمة السامبا لمواجهة روسيا والمانيا

كرة القدم كاريك سيعتزل في نهاية الموسم

الأکثر مشاهدة