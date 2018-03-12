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السجن عشر سنوات لـ 126 شخصا من مؤيدي مرسي

السجن عشر سنوات لـ 126 شخصا من مؤيدي مرسي
الأحد ١٨ مايو ٢٠١٤ - ١٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

اصدر القضاء المصري الاحد حكما بالسجن عشر سنوات على 126 من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي ادينوا باعمال شغب واحداث عنف وقعت في محافظة كفر الشيخ ، شمال البلاد، الصيف الماضي، حسبما افادت مصادر قضائية.

وقضت محكمة كفر الشيخ بالسجن 10 سنوات على المتهمين ال 126 مع تغريم كل منهم الف جنيه (قرابة 143 دولارا اميركيا)، كما قررت حبس 6 متهمين اخرين سنة واحدة، ذلك لادانتهم بالتورط في احداث عنف وقعت الجمعة 16 اب/اغسطس الماضي بعد يومين من فض اعتصام انصار مرسي في منطقة رابعة العدوية في القاهرة الذي خلف مئات القتلى.
وشهد ذلك اليوم احداث عنف دامية في عدد من محافظات البلاد.
وقالت المصادر ان المتهمين اتهموا بالانضمام لجماعة محظورة في اشارة الى جماعة الاخوان المسلمين والقيام باعمال شغب واثارة العنف والتعدي على قوات الامن في تلك الاحداث.
وفي 3 ايار/مايو الجاري، قضت محكمة مصرية بالسجن عشر سنوات على 100 واثنين من انصار مرسي في احداث عنف وقعت في القاهرة الصيف الماضي ايضا.
 ونهاية الشهر الماضي، حكمت محكمة جنايات المنيا (جنوب) بالاعدام على 683 من انصار مرسي بينهم المرشد العام لجماعة الاخوان محمد بديع في احداث عنف في المنيا بعد جلستين سريعتين.
كما ثبتت المحكمة نفسها احكاما بالاعدام على 37 متهما اخر في قضية منفصلة.
 وعزل الجيش المصري مرسي في الثالث من تموز/يوليو الفائت اثر احتجاجات شعبية .
ومنذ ذلك الحين، تشن السلطات المصرية حملة واسعة على انصار الرئيس المعزول خلفت نحو 1400 قتيل معظمهم من انصار مرسي ، واعتقلت اكثر من 15 الف شخص اغلبيتهم الساحقة من جماعة الاخوان التي صدرت على المئات من اعضائها احكام جماعية في محاكمات سريعة.

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