ارتفاع قياسي في عدد السياح المغاربة الى "اسرائيل"

وافاد موقع "هسبريس" اليوم الاحد ان المغرب يحتل الرتبة الثالثة في لائحة أهم الأسواق الإفريقية لقطاع السياحة الإسرائيلي، بعد جنوب إفريقيا ونيجيريا، خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الحالية.

وارتفع عدد السياح المغاربة الذين زاروا الارض المحتلة، في الربع الأول من العام الجاري بشكل لافت، وقال المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء، إن عدد السياح الذين قدموا من المغرب متجهين صوب الكيان الاسرائيلي بلغ 1000 شخص.

وأوضح المكتب أن نصف هؤلاء السياح المغاربة قد زاروا الكيان خلال شهر اذار/مارس المنصرم، فيما توزع السياح الباقون على شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2014.

واشار الى ان عدد السياح الذين اتجهوا من جنوب إفريقيا إلى الكيان بلغ 3500 سائح، ونحو 3400 سائح من نيجيريا، فيما احتلت مصر المرتبة الرابعة بنحو 500 سائح.

وسجل المكتب أن عدد السياح الذين قدموا من المغرب العام الماضي سجل ارتفاعا قياسيا بلغت نسبته 36 في المائة، مقارنة مع المستوى المسجل في سنة 2012، في حين ارتفع عدد السياح المصريين ارتفع بنسبة 47 في المائة، بينما ارتفع بنسبة 36 في المئة بالنسبة لتونس.

جدير بالذكر، انه في إطار سعيه لرفع عدد السياح المسلمين الراغبين في زيارة الأماكن المقدسة الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، شرع كيان الاحتلال في استهداف السياح الذين ينحدرون من الدول الإسلامية والمقيمين في الدول الأوربية على وجه الخصوص.