البث المباشر
مراسل العالم : انفجار عبوة صوتية جانب مدرسة حاتم الطائي في الحي الغربي بالقامشلي والأضرار مادية
فوكس نيوز: لجنة المخابرات في مجلس النواب الأميركي لم تجد أدلة على تواطؤ بين حملة ترامب وتدخل روسيا في انتخابات 2016
مراسل العالم : خروج عدد من العائلات من الغوطة الشرقية خلال الساعات القادمة عبر معبر مخيم الوافدين
رويترز نقلا عن الخارجية الأمريكية: واشنطن تدعو لعقد اجتماع عاجل في الأردن لمراجعة الوضع في جنوب غرب سوريا
الدفاع الروسية: خروج 76 شخصا بينهم 49 طفلا من الغوطة الشرقية لدمشق عبر الممرات الإنسانية
مراسل العالم : المجموعات الإرهابية تعتدي بقذيفة هاون على معبر الوافدين، والجيش يرد على مصادر إطلاق القذائف في بلدة الريحان
مصدر في قيادة شرطة دمشق: استشهاد طفلة وشاب وإصابة طفلتين بقذيفة أطلقها الارهابيون على محيط فرن الزاهرة
رويترز: متحدث باسم الحكومة التركية يقول إنه سيتم تطهير عفرين السورية من المسلحين قريبا
الخارجية الروسية: تصريحات ماي عن الضابط سكريبال هي حملات دعائية سياسية مبنية على الاستفزاز
مراسل العالم : مسلحو "أحرار الشام" يطلقون النار على المدنيين المجتمعين والراغبين بالخروج من حرستا بغوطة دمشق الشرقية

ارتفاع قياسي في عدد السياح المغاربة الى "اسرائيل"

ارتفاع قياسي في عدد السياح المغاربة الى
الأحد ١٨ مايو ٢٠١٤ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش

أكدت إحصائيات رسمية إسرائيلية أن عدد السياح المغاربة الذين زاروا فلسطين المحتلة العام الماضي، سجل ارتفاعا قياسيا بنسبة 36 في المئة.

وافاد موقع "هسبريس" اليوم الاحد ان المغرب يحتل الرتبة الثالثة في لائحة أهم الأسواق الإفريقية لقطاع السياحة الإسرائيلي، بعد جنوب إفريقيا ونيجيريا، خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الحالية.

وارتفع عدد السياح المغاربة الذين زاروا الارض المحتلة، في الربع الأول من العام الجاري بشكل لافت، وقال المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء، إن عدد السياح الذين قدموا من المغرب متجهين صوب الكيان الاسرائيلي بلغ 1000 شخص.

وأوضح المكتب أن نصف هؤلاء السياح المغاربة قد زاروا الكيان خلال شهر اذار/مارس المنصرم، فيما توزع السياح الباقون على شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2014.

واشار الى ان عدد السياح الذين اتجهوا من جنوب إفريقيا إلى الكيان بلغ 3500 سائح، ونحو 3400 سائح من نيجيريا، فيما احتلت مصر المرتبة الرابعة بنحو 500 سائح.

وسجل المكتب أن عدد السياح الذين قدموا من المغرب العام الماضي سجل ارتفاعا قياسيا بلغت نسبته 36 في المائة، مقارنة مع المستوى المسجل في سنة 2012، في حين ارتفع عدد السياح المصريين ارتفع بنسبة 47 في المائة، بينما ارتفع بنسبة 36 في المئة بالنسبة لتونس.

جدير بالذكر، انه في إطار سعيه لرفع عدد السياح المسلمين الراغبين في زيارة الأماكن المقدسة الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، شرع كيان الاحتلال في استهداف السياح الذين ينحدرون من الدول الإسلامية والمقيمين في الدول الأوربية على وجه الخصوص.

روابط ذات صلة

تونس تمنع دخول اسرائيليين الى اراضيها

المطالبة بسحب الثقة من وزيرين لدخول سياح اسرائيليين الى تونس

آخر الأخبار

توقيع اتفاق تعاون في مجال الاستثمارات البتروكيمياوية بين ايران وشركة تركية

بعيدا عن الاضواء؛خروج مسلحين من حي القدم الى ادلب

بالصور؛ظريف ورئيس برلمان باكستان وبحث التعاون الامني

ظريف يبحث تعزيز التعاون الأمني مع وزير داخلية باكستان

أميركا تدعو لاجتماع عاجل بالأردن لمراجعة وضع سوريا

بالفيديو.. كسر زحف للمرتزقة قبالة جبل قيس في جيزان

نشرة بانوراما: "تعذيب وتصفيات في السعودية" و"تحديات ضرب بؤر داعش بالعراق"

اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الجمعة

نيكي هايلي تهدد:لا زلنا مستعدين للتحرك في سوريا إذا

صحيفة نمساوية تكشف هوية منفذ الهجوم على مقر إقامة سفير ايران بفيينا

انطلاق معرض صناعة البناء في عمان بمشاركة شركات ايرانية

خبيرة أممية: أحداث ميانمار "تحمل سمات الإبادة الجماعية"

مفاجأة أخرى من"مجتهد"؛هذا ما فعله بن سلمان بـ"هادي"

الدوري المصري الأهلي يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 40 في تاريخه

معلومات مفيدة جدا..بهذه الطريقة بامكانك سد طريق تجسس "فيسبوك" عليك!

وزير الداخلية الايراني: ضبط 785 طنا من المخدرات من قبل ايران في عام 2017

شاهد ماذا حدث لهذا الطيار بعد تحطم مروحيته وقفزه في المياه!

حرب كلامية و تبادل تصريحات نارية بين بريطانيا و روسيا..ماذا حدث؟!

كرة القدم تيتي يكشف عن قائمة السامبا لمواجهة روسيا والمانيا

كرة القدم كاريك سيعتزل في نهاية الموسم

الأکثر مشاهدة