ايران تطالب العراق باسترداد "زمرة المنافقين" لمحاكمتهم محاكمة عادلة

واعتبر اية الله آملي لاريجاني في حديث للصحفيين، زيارة الوفد القضائي العراقي الى ايران، بأنها تعزز التعاون الثنائي بين البلدين.

واوضح بأنه بين ايران والعراق 4 اتفاقيات قضائية، حيث أكد الجانبان ضرورة تفعيلها، مشيرا الى انه طالب باسترداد زمرة المنافقين، المتهمة باغتيال 17 الف مواطن ايراني تمهيدا لمحاكمتهم محاكمة عادلة.

واشاد آية الله املي لاريجاني بزيارة الوفد العراقي الى ايران، معتبرا الزيارات من هذا القبيل ايجابية وانجازاتها توطد دعائم الصداقة والعلاقات بين الشعبين.

ولفت آية الله املي لاريجاني، الى ان لقاءه مع رئيس مجلس القضاء الاعلى العراقي ، تخلله التأكيد على ضرورة تبادل وجهات النظر والخبرات القانونية بين الجانبين والذي سيفضي بالضرورة الى تعميق عملية بسط العدالة في البلدين.

