ايران تؤكد على التعاون الدولي في عملية ازالة الالغام

وقال العميد حائري امين المجلس الاعلى لازالة الالغام مساعد الهندسة الدفاعية والدفاع غير الفعال بوزارة الدفاع الايرانية في كلمة القاها الاحد خلال اجتماع التعاون الاقليمي بين الدول الناطقة باللغة الفارسية في طهران قال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية قامت بازالة نحو 20 مليونا من انواع الالغام وعشرات الملايين من القذائف غير المتفجرة في منطقة تصل مساحتها الى 4،2 مليون هكتار .

واشار العميد حائري الى تاكيد الرئيس الايراني حسن روحاني على استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لوضع تجاربها وخبراتها تحت تصرف الدول الاخرى في مجال عمليات ازالة الالغام وتطهير المناطق المزروعة بالالغام والقذائف غير المتفجرة وقال ان هذا الاجتماع بامكانه ان يشكل ارضية للتعاون المشترك بين الدول الناطقة باللغة الفارسية في عملية ازالة الالغام .

واعتبرت السيدة هايريغ من المركز الدولي الانساني لازالة الالغام في جنيف في كلمة لها في الاجتماع اعتبرت ايران من الدول الرائدة في عمليات ازالة الالغام داعية جميع دول العالم الى بذل الجهد والاهتمام لبناء عالم عار عن الالغام .

ويشارك في الاجتماع الذي يستمر ثلاثة ايام منسق الامم المتحدة ورئيس برنامج الاعمار للامم المتحدة ومندوب اللجنة الدولية للصليب الاحمر ومسؤولون عن مراكز ازالة الالغام في ايران وافغانستان وطاجيكستان .



