فرنسا :المبادرة الایرانیة تساعد في حل القضیة السوریة

واكد جیرو خلال لقائه في طهران الاحد مساعد وزارة الخارجیة الایرانیة للشؤون العربیة والافریقیة حسین امیر عبداللهیان، علی المحادثات المفیدة بین الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وفرنسا، حول قضایا المنطقة، مؤکدا ضرورة استمرار هذه المحادثات.

ولفت المسؤول الفرنسي الی اهمیة الاستقرار والامن في المنطقة خاصة في لبنان، معتبرا موقف باریس وطهران في هذا الصدد بانه متناسق في ذات الاتجاه.

واعتبر المدیر العام لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افریقیا في الخارجیة الفرنسیة، المجموعات الارهابیة في سوریا بانها تشکل خطرا علی فرنسا واوروبا، مؤکدا ضرورة الوقوف امامها.

من جانبه استعرض مساعد الخارجیة الایرانیة في الشؤون العربیة والافریقیة خلال اللقاء مواقف الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة تجاه تطورات المنطقة، معتبرا دعم الاستقرار في لبنان وبلورة اتفاق داخلي لانتخاب رئیس الجمهوریة في الموعد المحدد، مسیرة اجراء الانتخابات في سوریا کقرار داخلي ومبني علی دستور البلاد، والتاکید علی التفاهم والوحدة الداخلیة في العراق، اعتبرها نهجا لطهران في السیاسة الخارجیة.

کما اکد امیر عبداللهیان علی الرؤیة الواقعیة لقضایا المنطقة وتجنب السیاسة المزدوجة تجاه مختلف هذه القضایا.

واشار مساعد الخارجیة الایرانیة الی تفشي خطر التطرف والارهاب في المنطقة، محذرا من التداعیات الخطیرة لهذه الظاهرة في المنطقة والعالم.

واکد الجانبان خلال اللقاء من جدید علی التعاون المشترك في مسار حل وتسویة الازمات الاقلیمیة، وشددا علی استمرار هذه المشاورات.