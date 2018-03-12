ايران تنقب عن النفط في بحر خزر شمالي ايران

واضاف عبدالرضا اسدي اليوم الاحد في تصريح لوكالة ارنا ان ايران قامت بانجاز اعمال جيدة للتنقيب في بحر خزر، الا انها ترحب بتعاون الشركات الاجنبية ذات الباع الطويل في هذا المجال للاسراع بتطوير حقول هذه المنطقة.

واشار الى استعداد بعض الشركات الروسية والسويدية للمشاركة في الحفر والتنقيب في مياه هذا البحر.

ويعتبر بحر خزر من المناطق الغنية بمصادر الهيدروكربونات، والدول المطلة على هذه الرقعة المائية، وظفت رؤوس اموال واسعة لتطوير حقول هذا البحر.

يذكر ان ايران انهت في ايار/ مايو 2012 عمليات حفر اول بئر للنفط باسم سردار جنغل في بحر خزر. وتم تقييم المخزون النفطي للبئر بـ2 مليار برميل، والقابل للاستحصال بـ500 مليون برميل.

وقال يوسف اعتمادي مدير شؤون التنقيب في شركة خزر للنفط بهذا الشان، ان تكنولوجيا استخراج النفط من المياه العميقة لاتتوفر حاليا في ايران، لكن كل شيء ممكن في ظل الاتكاء على التقنية وقدرات الخبراء الايرانيين.

وتبذل شركة خزر للنفط جهودها لصياغة المشاريع بهدف توفير فرص الاسراع بانتاج النفط من حقل سردار جنغل، ويمكن انتاج 15 الى 20 الف برميل من النفط يوميا من هذا الحقل في غضون السنوات الخمس القادمة.