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سكان خاركوف سيجرون استفتاء حول انفصال عن أوكرانيا

سكان خاركوف سيجرون استفتاء حول انفصال عن أوكرانيا
الأحد ١٨ مايو ٢٠١٤ - ٠٩:٢٠ بتوقيت غرينتش

أعلن مؤيدو الفدرلة في خاركوف عن نيتهم في إجراء استفتاء حول صفة منطقتهم كما أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية. وأعلن عن ذلك عضو المجلس التنسيقي لجنوب شرق أوكرانيا يوري أبوختين خلال الاعتصام المؤيد لروسيا في ساحة الحرية يوم الأحد 18 أيار/مايو.

وقال أبوختين "إن خاركوف ستجري استفتاء حول صفة المنطقة على إثر الاستفتاءات في دونيتسك ولوغانسك. ومهمتنا أن لا نشارك بأي شكل من الأشكال في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية. يجب أن نتجتمع 25 أيار/مايو في هذه الساحة. ونحن لا نعترف بالانتخابات". هذا ولم يذكر موعد إجراء الاستفتاء.

ونذكر أن الاستفتاءات حول الصفة الإدارية جرت في دونيتسك ولوغانسك في 11 أيار/مايو، وحسب منظميها فإن أكثر من 90 بالمئة من سكانها أيدوا استقلال هذه المناطق عن أوكرانيا. ورفضت خاركوف حينها الانضمام إلى التصويت على أعتبار أن النشطاء المحليين، حسب قول أبوختين، لم يكونوا مستعدين للاستفتاء لا ماديا ولا إيديولوجيا.

وجرت الاستفتاءات في لوغانسك ودونيتسك، والتي لم تعترف السلطات في كييف بشرعيتها، على خلفية العمليات العسكرية الموجهة ضد مؤيدي فدرلة أوكرانيا، والتي ما تزال مظاهراتهم في جنوب شرق أوكرانيا مستمرة منذ آذار/مارس العام الجاري.
 

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