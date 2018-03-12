السوريون يستعدون للانتخابات الرئاسية في 3 يونيو القادم

وأشار الشعار إلى أنه "بالتنسيق الوثيق مع وزارة الداخلية تمكنا من إنجاز كل شيء ليكون من السهل على الناخبين التصويت في الأماكن التي يرغبون بها. ومن جانب الشرطة سيتم اتخذا إجراءات مكثفة عند مراكز الاقتراع لتعزيز الأمن ومنح الشعب حرية التعبير عن إرادته".

وأفاد بأن سورية ستصبح خلال الانتخابات الرئاسية وحدة انتخابية متماسكة. وأكد رئيس لجنة الانتخابات على أن "هذا سيسمح للناخبين بتطبيق حقوقهم التشريعية في تلك الأماكن التي يعتبرونها أكثر أمنا".

وأشار الشعار مع ذلك إلى أنه لن يسمح للسوريين الذي غادروا إلى الدول المجاورة "بطرق غير شرعية" بالتصويت.

وأفاد رئيس مجلس الشعب السوري محمد جهاد اللحام من جانبه بأن مراكز الاقتراع ستفتح أبوابها في 3 حزيران/يونيو في الساعة 07:00 صباحا بالتوقيت المحلي وستعمل حتى الساعة 19:00 مساء. هذا وسيتمكن المواطنون الذين يقطنون خارج سورية من التصويت في 28 أيار/مايو الجاري.

وتم تمديد تسجيل الطلاب في الخارج الذين سيشاركون في التصويت لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم الأحد.