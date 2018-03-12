إيران تطالب العراق بتسليم عناصر خلق الإرهابية

وقال لاريجاني عقب لقائه رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق مدحت المحمود في تصريح للصحفيين "أن العراق وإيران لديهم 4 اتفاقيات قضائية لتسليم المجرمين حيث تمت المصادقة عليها في كلا البلدين".

وأضاف المسؤول الإيراني "نحن ننتظر من العراق الشقيق تسليم عناصر منظمة خلق الإرهابية الذين قتلوا نحو 17 ألف إيراني"، مشيراً إلى أن وجود منظمة خلق الإرهابية في العراق خلق مشاكل لهذا البلد الجار.

وقال رئيس السلطة القضائية في إيران "سنجري محاكمات عادلة لعناصر منافقي خلق الذين ساهموا بقتل عشرات الآلاف من العراقيين والإيرانيين".

كما التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق الذي وصل أمس إلى طهران في زيارة رسمية الرئيس الإيراني حسن روحاني، وبحث معه ملفات عدة من بينها قضايا قضائية بين البلدين.