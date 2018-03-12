الحرس الوطني الأوكراني يحتجز صحفيين روسيين

وأكدت المؤسسة الإعلامية "LifeNews " صحة خبر احتجاز صحفييها بالقرب من مدينة كراماتورسك على يد الجنود الأوكرانيين. هذا وانقطع الاتصال مع المراسلين.

وكانت المرة الأخيرة التي جرى فيها اتصال بين المراسلين والمؤسسة الإعلامية في الساعة 13:50 بالتوقيت المحلي. وتمكن أحد المراسلين من كتابة رسالة قصيرة تفيد بأن أحوالهم سيئة.

كما وكتب المدير العام لمؤسسة "LifeNews " الإعلامية آرام غابريليانوف على صفحته في "Twitter " عن احتجاز الصحفيين. وأفاد غابريليانوف بأن "صحفيينا أوليغ سيدياكين ومارات سايتشينكو تم احتجازهما من قبل الحرس الوطني الأوكراني في كراماتورسك. وانقطع الاتصال معهما".