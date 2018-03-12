الأمم المتحدة: جنوب وشرق أوكرانيا نحو الفوضى

ووفقا له، "أخشى أن البلاد سوف تصل إلى نقطة اللاعودة، ما لم تتخذ تدابير عاجلة وكافية".

قال مسؤولون بالامم المتحدة أن لديهم معلومات موثوق بها عن عمليات خطف وتعذيب وقتل في جنوب وشرق أوكرانيا.

ففي أحدث التطورات ،قتل افراد الحرس الوطني الموالي لكييف عشرة جنود أوكرانيين كانوا يحاولون الانشقاق عن الجيش الأوكراني والالتحاق بقوات الدفاع الشعبي في مدينة سلافيانسك.

وذكرت ذلك يوم الاحد للصحفيين ستيلا خروشيفا، السكرتيرة الصحفية لعمدة مدينة سلافيانسك فياتشيسلاف بونوماريف. واضافت انه ليس لديها معلومات عن سقوط ضحايا من قوات الدفاع الشعبي.

جرى يوم الأحد الماضي في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك استفتاء حول وضعهما. نظم الاستفتاء النشطاء المحليون، الذين لم يتفقوا مع السلطات الاوكرانية الجديدة التي فرضت نفسها في 22 فبراير / شباط على خلفية انقلاب حكومي. صوت من اجل الاستقلال عن كييف نحو 90% من سكان المقاطعتين. حاليا تدور معارك ضارية على مشارف مدينة سلافيانسك بين قوات الأمن الأوكرانية وقوات الدفاع الشعبي المحلية.



