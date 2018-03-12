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دجوكوفيتش يجرّد نادال من اللقب ويتوّج للمرّة الثالثة

دجوكوفيتش يجرّد نادال من اللقب ويتوّج للمرّة الثالثة
الإثنين ١٩ مايو ٢٠١٤ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

جرّد الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف ثانياً، الإسباني رافايل نادال، الأول، من لقب بطل دورة روما الدولية لكرة المضرب، خامسة دورات الألف نقطة للماسترز، البالغة جوائزها أكثر من 3.57 مليون يورو للرجال والسيدات، عندما تغلب عليه 4-6 و6-3 و6-3 في المباراة النهائية .

وهو اللقب الثالث لدجوكوفيتش في 5 مباريات نهائية في هذه الدورة بعد أن توج بها عامي 2008 على حساب السويسري ستانيسلاس فافرينكا و2011 على حساب نادال.

وهو الفوز التاسع عشر لدجوكوفيتش على نادال في 41 مباراة جمعت بينهما حتى الآن مقابل 22 خسارة، والفوز الرابع على التوالي على الإسباني بعد نهائي دورات بكين والماسترز العام الماضي وميامي للماسترز هذا الموسم.

كما هو اللقب الثالث للصربي هذا الموسم (توج بطلاً لدورتي انديان ويلز وميامي للماسترز) والتاسع عشر في دورات الماسترز والرابع والأربعين في مسيرته.

في المقابل، فشل نادال، الذي كان يخوض نهائي هذه الدورة للمرة العاشرة في مسيرته، في الفوز بلقبها للمرة الثالثة على التوالي والثامنة في مسيرته بعد 2005 (على حساب الارجنتيني غييرمو كوريا) و2006 (على مواطنه دافيد فيرر) و2007 (على التشيلي فرناندو غونزاليز) و2009 (على دجوكوفيتش) و2010 (على فيرير) و2012 (على دجوكوفيتش) و2013 (على السويسري روجيه فيدرر)، علماً بأن هزيمتيه السابقتين في الدورة حصلتا عام 2008 في الدور الثاني أمام مواطنه خوان كارلوس فيريرو و2011 أمام دجوكوفيتش.

ضرب نادال بقوة في المجموعة الأولى بكسره إرسال دجوكوفيتش في الشوطين الثالث والخامس ليتقدم 4-1، لكن الصربي استعاد التوازن وكسر إرسال الإسباني ليقلص الفارق 2-4 ثم 3-4 وسنحت له فرصة إدراك التعادل وكسر إرسال منافسه للمرة الثانية في الشوط الثامن، عندما تقدم 40-صفر، بيد أن الماتادور أنقذ الموقف وكسب إرساله ليتقدم 5-3 قبل أن يحسمها في صالحه 6-4 في 47 دقيقة.

وتحولت الأفضلية إلى دجوكوفيتش في المجموعة الثانية وكسر إرسال الإسباني في الشوط الثاني ليتقدم 2-صفر ثم 3-صفر، ونجح نادال في وقف تألق منافسه عندما كسر إرساله في الشوط الخامس ليقلص الفارق إلى 2-3 وأهدر فرصة التعادل في الشوط السادس، حيث خسر إرساله ليمنح الأفضلية للصربي 4-2 إلى حسم الأخير المجموعة في صالحه 6-3 في 44 دقيقة.

تابع دجوكوفيتش تفوقه في المجموعة الثالثة الحاسمة وكسر إرسال نادال في الشوط الأول ليتقدم 1-صفر ثم 2-صفر و3-1، لكن الأخير كسب شوطين متتاليين كسر في أحدهما (السادس) إرسال الصربي ليدرك التعادل 3-3.واستعاد دجوكوفيتش التقدم بكسره إرسال نادال في الشوط السابع فتقدم 4-3 ثم 5-3 قبل أن يحسمها في صالحه 6-3 في 48 دقيقة وتوج باللقب للمرة الثالثة.

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دجوكوفيتش يجرّد نادال من اللقب ويتوّج للمرّة الثالثةدجوكوفيتش يجرّد نادال من اللقب ويتوّج للمرّة الثالثةدجوكوفيتش يجرّد نادال من اللقب ويتوّج للمرّة الثالثةدجوكوفيتش يجرّد نادال من اللقب ويتوّج للمرّة الثالثة
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