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اليوم ..جلسة لمجمع البحوث الإسلامية من دون القرضاوي

اليوم ..جلسة لمجمع البحوث الإسلامية من دون القرضاوي
الإثنين ١٩ مايو ٢٠١٤ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

تنعقد صباح اليوم الاثنين جلسة مجمع البحوث الإسلامية بتشكيله الجديد بعد انتخاب أعضاء جدد من عدد من العلماء المصريين وعلماء العالم الإسلامي من غير المصريين، واعتماده من رئاسة مجلس الوزراء.

وكان المجمع  قد عقد جلسة طارئة يوم الأربعاء الماضي لإجراء عملية الاقتراع السري على عدد من العلماء المصريين وعلماء العالم الإسلامي من غير المصريين المرشَّحين لعضوية مجمع البحوث الإسلامية حيث أسفر الانتخاب عن فوز ثمانية أعضاء من داخل جمهورية مصر العربية و5 أعضاء من العلماء المتخصصين في العلوم الشرعية من خارج جمهورية مصر ، وتم اعتماد العضوية بقرار من مجلس الوزراء.
فمن المصريين يمكن الاشارة الى إبراهيم الهدهد نائب رئيس جامعة الأزهر، شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية، اسامة حسن العبد رئيس جامعة الأزهر، محمد مبروك    وزير الأوقاف أستاذ اللغة العربية، أحمد عجيبة أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، رفعت العوضي أستاذ الاقتصاد الإسلامي بكلية التجارة جامعة الأزهر، محمد هاشم  عميد كلية أصول الدين بالزقازيق ومحمود عزب أستاذ مساعد بقسم اللغات السامية بكلية اللغات والترجمة.

اما العلماء غير المصريين فهم: عبد الله بن بيه من كبار علماء موريتانيا، أبو لبابة حسين رئيس جامعة الزيتونة سابقا بتونس، مصطفى بن حمزة رئيس المجلس العلمي بوجدة – المغرب، حمدان المزروعي رئيس هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالإمارات وعبدالرزاق قسوم رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.
يشار الى ان الداعية السلفي يوسف القرضاوي كان قد ارغم على الاستقالة من مجمع البحوث الإسلامية اواخر العام الماضى، بعد استقالته من هيئة كبار العلماء بأسابيع اثر الضغوط التي تعرض لها بسبب تصريحاته المتطرفة .

 

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