الرئيسة الكورية تتحمل مسؤولية كارثة العبارة وتحل خفر السواحل

وقالت بارك في خطابها، "بما ان الرئيس مسؤول عن ارواح الكوريين الجنوبيين وسلامتهم، اقدم اعتذاري الصادق عن كل المعاناة التي لحقت بالشعب"، مضيفة ان "المسؤولية النهائية عن سوء الاستجابة لهذا الحادث تقع على عاتقي انا".

وتابعت: "لقد قررت حل جهاز خفر السواحل"، مشيرة الى ان المهام الاستقصائية لهذا الجهاز ستتولاها الشرطة في حين ستؤول مهمات الدوريات البحرية التي يقوم بها الى وزارة جديدة سيتم استحداثها هي وزارة السلامة الوطنية.

وهبطت شعبية بارك بسبب الكارثة التي وقعت في 16 نيسان/ابريل وراح ضحيتها حوالى 300 شخص غالبيتهم تلامذة مدرسة ثانوية كانوا في رحلة مدرسية على متن العبارة التي غرقت بين جزيرتي جيندو وجيجو في اقصى جنوب شبه الجزيرة.

وسبق للرئيسة ان اعلنت مرارا عن اسفها لما جرى، لكنها المرة الاولى التي تعلن فيها تحملها مسؤولية الكارثة.

وتشير العناصر الاولى للتحقيق الى ان حمولة العبارة كانت اكثر بثلاث مرات عن الحد المسموح به. كما اضيفت قمرات بطريقة غير مشروعة الى السفينة بعد بيعها في 2012.

