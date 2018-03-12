بنفيكا يحرز اللقب ويحقق ثلاثية تاريخية

وسجل الارجنتيني نيكولاس غايتان الهدف بتسديدة رائعة في الدقيقة 20 واهدى الكأس الخامسة والعشرين لفريق العاصمة في هذه المسابقة.

وكان بنفيكا توج بطلا للدوري قبل مرحلتين من نهايته للمرة 33 في تاريخه بفارق 7 نقاط عن مطارده سبورتينغ لشبونة، واحرز كأس الرابطة على حساب رايو آفي بالذات (2-صفر) في 7 ايار/مايو الحالي.

وهي المرة الاولى التي يحرز فيها بنفيكا الكأس منذ 2004، وتعود آخر ثنائية له (الدوري والكأس) الى عام 1987.

وكان بنفيكا الذي بات اول فريق يحرز الثلاثية منذ انشاء كأس الارابطة في موسم 2007-2008، خسر الاربعاء الماضي نهائي الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) امام اشبيلية الاسباني بركلات الترجيح.

في المقابل، خاض ريو آفي، صاحب المركز الحادي عشر في الدوري، نهائي الكأس للمرة الثانية واخفق بعد الاولى عام 1984 امام بورتو.



