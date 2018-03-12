البث المباشر
مراسل العالم : انفجار عبوة صوتية جانب مدرسة حاتم الطائي في الحي الغربي بالقامشلي والأضرار مادية
فوكس نيوز: لجنة المخابرات في مجلس النواب الأميركي لم تجد أدلة على تواطؤ بين حملة ترامب وتدخل روسيا في انتخابات 2016
مراسل العالم : خروج عدد من العائلات من الغوطة الشرقية خلال الساعات القادمة عبر معبر مخيم الوافدين
رويترز نقلا عن الخارجية الأمريكية: واشنطن تدعو لعقد اجتماع عاجل في الأردن لمراجعة الوضع في جنوب غرب سوريا
الدفاع الروسية: خروج 76 شخصا بينهم 49 طفلا من الغوطة الشرقية لدمشق عبر الممرات الإنسانية
مراسل العالم : المجموعات الإرهابية تعتدي بقذيفة هاون على معبر الوافدين، والجيش يرد على مصادر إطلاق القذائف في بلدة الريحان
مصدر في قيادة شرطة دمشق: استشهاد طفلة وشاب وإصابة طفلتين بقذيفة أطلقها الارهابيون على محيط فرن الزاهرة
رويترز: متحدث باسم الحكومة التركية يقول إنه سيتم تطهير عفرين السورية من المسلحين قريبا
الخارجية الروسية: تصريحات ماي عن الضابط سكريبال هي حملات دعائية سياسية مبنية على الاستفزاز
مراسل العالم : مسلحو "أحرار الشام" يطلقون النار على المدنيين المجتمعين والراغبين بالخروج من حرستا بغوطة دمشق الشرقية

ما الهدف من مناورات اميركا و"اسرائيل" الاخيرة؟

ما الهدف من مناورات اميركا و
الإثنين ١٩ مايو ٢٠١٤ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

بدأ الكيان الاسرائيلي والولايات المتحدة صباح الاحد، أوسع مناورة مشتركة لأسلحة الجو والدفاع الجوي بينهما. وتعتبر هذه المناورة التي تجري مرة كل عامين تحت اسم «جنيفر كوبرا»، جزءاً أساسياً من منظومة التدريبات المشتركة في إطار التحالف بين الجانبين.

وقد وصل وزير الدفاع الأميركي تشاك هايغل إلى الاراضي المحتلة لحضور استعدادات إطلاق المناورة، بعد لقائه عدداً من كبار المسؤولين في هذا الكيان .
وبحسب خطة المناورة، فإنها ترمي إلى اختبار وتطوير منظومات الدفاع الفعال ضد الصواريخ لتطوير منظومات العمل المشترك تحسباً لكل طارئ جسب زعم القائمين عليها. وتوفر الولايات المتحدة للكيان الإسرائيلي منذ عقود ضمانات أمنية كبيرة بما فيها منظومة الدفاع ضد الصواريخ، سواء عبر ما تملكه من سفن حربية أو ما تملكه من محطات رادارية في المناطق المجاورة. وتمنح الولايات المتحدة في هذا السياق الكيان المحتل إطلاعاً في الوقت الحقيقي على معطيات من محطات إنذار مبكر على الأرض ومن الأقمار الاصطناعية.
ومعروف أن واشنطن تساهم بقسط كبير في تمويل خطط تطوير منظومات دفاعية ضد الصواريخ في الكيان الإسرائيلي وعلى رأسها منظوم «حيتس» للصواريخ بعيدة المدى، ومنظومة «القبة الحديدية» للصواريخ قصيرة المدى.
وقد دخلت المنظومتان حيز الخدمة الفعلية، حيث تم تطوير الجيل الثالث من منظومة «حيتس» لتواكب التطورات في عالم صناعة الصواريخ. ولكن الولايات المتحدة تمول إلى جانب ذلك، منظومة للدفاع المتوسط المدى ضد الصواريخ تدعى «عصا الساحر»، والتي لا تزال تخضع لعملية التطوير والاختبار.
وتم الإعلان في الاراضي المحتلة عن أن المناورة التي تستمر على مدى أسبوع، تشمل عمليات تدريب على مواجهة مخاطر مختلفة تتهدد الجبهة الداخلية الإسرائيلية. وتتبع الوحدات الأميركية المشاركة في المناورة للقيادة الأوروبية في الجيش الأميركي، والتي تشكل تعزيزاً أقرب إلى القوات الإسرائيلية.
ويشارك في المناورة حوالي ستة آلاف جندي من القيادة الأوروبية، وصل حوالي ألف منهم في الأيام الأخيرة. كما تشارك في المناورة مدمرتان أميركيتان تتبعان منظومة «آيجيس» لاعتراض الصواريخ، وستشاركان في المناورات البحرية.
يذكر أن الولايات المتحدة قررت في العام 2012 تأجيل مناورة «جنيفر كوبرا» بسبب التوتر حينذاك مع إيران، لكنها عادت وأجرت في نهاية العام نفسه مناورة مشابهة تدعى «أوستير تشالنج» تتعلق أيضاً بالدفاع الجوي واعتراض الصواريخ.
وكان هايغل الذي التقى الجنود الأميركيين المشاركين في المناورة أثناء فترة الاستعدادات يوم الخميس الماضي، أعلن أنه «كما يطفح العالم بالفرص الكبيرة، يمتلئ أيضاً بالتهديدات الكبيرة، وهذه التهديدات ستغدو أشد تعقيداً، والجميع يعرف ذلك. وهذا هو السبب في أنكم طلائعيون في بناء قوة الدفاع ضد الصواريخ».
ويدور في الكيان الاإسرائيلي حالياً جدل واسع حول ميزانية الدفاع، حيث تطالب وزارة الدفاع بملياري شيكل لسد النقص. وتهدد وزارة الدفاع بوقف التدريبات، وهي تعلن أن نقص الميزانيات يقلص جاهزية الجيش للدفاع. ومن جهة أخرى، فإن هناك اتهامات شديدة للحكومة والجيش بإهمال الجبهة الداخلية.

روابط ذات صلة

الجيش الإسرائيلي يجري مناورات بعد لحظات من توقيع المصالحة

آخر الأخبار

بعيدا عن الاضواء؛خروج مسلحين من حي القدم الى ادلب

بالصور؛ظريف ورئيس برلمان باكستان وبحث التعاون الامني

ظريف يبحث تعزيز التعاون الأمني مع وزير داخلية باكستان

أميركا تدعو لاجتماع عاجل بالأردن لمراجعة وضع سوريا

بالفيديو.. كسر زحف للمرتزقة قبالة جبل قيس في جيزان

نشرة بانوراما: "تعذيب وتصفيات في السعودية" و"تحديات ضرب بؤر داعش بالعراق"

اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الجمعة

نيكي هايلي تهدد:لا زلنا مستعدين للتحرك في سوريا إذا

صحيفة نمساوية تكشف هوية منفذ الهجوم على مقر إقامة سفير ايران بفيينا

انطلاق معرض صناعة البناء في عمان بمشاركة شركات ايرانية

خبيرة أممية: أحداث ميانمار "تحمل سمات الإبادة الجماعية"

مفاجأة أخرى من"مجتهد"؛هذا ما فعله بن سلمان بـ"هادي"

الدوري المصري الأهلي يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 40 في تاريخه

معلومات مفيدة جدا..بهذه الطريقة بامكانك سد طريق تجسس "فيسبوك" عليك!

وزير الداخلية الايراني: ضبط 785 طنا من المخدرات من قبل ايران في عام 2017

شاهد ماذا حدث لهذا الطيار بعد تحطم مروحيته وقفزه في المياه!

حرب كلامية و تبادل تصريحات نارية بين بريطانيا و روسيا..ماذا حدث؟!

كرة القدم تيتي يكشف عن قائمة السامبا لمواجهة روسيا والمانيا

كرة القدم كاريك سيعتزل في نهاية الموسم

هذه الاشياء تجنب فعلها أثناء شحن الهاتف

الأکثر مشاهدة