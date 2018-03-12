اعلان النتائج اليوم، ومصادر اعلامية تؤكد تقدم ائتلاف المالكي

وأعلنت مصادر اعلامية حصول ائتلاف دولة القانون على 96 مقعدا وائتلاف الاحرار على 34 مقعدا وائتلاف المواطن على 31 وائتلاف متحدون على 25 مقعدا في نتائج شبه مؤكدة.

واضافت المصادر أن التحالف الكردستاني حصل على 34 مقعدا والقائمة الوطنية على 12 مقعدا والكتلة العربية على 7 مقاعد.

واعلنت المفوضية السبت أنها تأخرت بإعلان النتائج بسبب إعادة الفرز والشكاوى، حيث اشار المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي الى أن "المصادر استبعدت اعلان نتائج الانتخابات البرلمانية يوم الاحد بسبب وجود مشاكل بأكثر من 10 صناديق اقتراع".

وكانت المفوضية العليا المستقلة الانتخابات اعلنت السبت، أنها تأخرت بإعلان النتائج الانتخابية بسبب إعادة الفرز والعد والشكاوى التي ما تزال تقدم لغاية الآن، فيما اشارت الى أن النتائج ستعلن اما مساء الاحد أو الاثنين.

من جهته ، حث الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف المرشحين العراقيين ومؤيديهم على الحفاظ على الروح السلمية والديمقراطية عند الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 30 أبريل الماضي.

وقال ملادينوف في بيان وزع في بغداد "ينبغي حل اي نزاعات مرتبطة بالانتخابات عبر السبل القانونية" داعيا "المفوضية والاليات القضائية القائمة على التعامل مع التحديات المحتملة بشكل سريع وعادل".

وأضاف "ينبغي لجميع الإطراف ألان البدء في التخطيط للمساهمة بشكل إيجابي في مستقبل البلاد والانخراط بشكل بناء لمتابعة السياسات الضرورية الرامية الى تعزيز العملية الديمقراطية".