موسكو تسحب قواتها وتطالب اوكرانيا باجراء مماثل

وافاد الكرملين بحسب ما نقلت وكالات الانباء ان “فلاديمير بوتين اعطى الامر الى وزير الدفاع بسحب القوات الى ثكناتها .. بسبب انتهاء التدريبات التي تطلبت نشرها في مناطق روستوف وبيلغورود وبريانسك” المجاورة لاوكرانيا.

وتابع الكرملين بحسب وكالة "ريا نوفوستي" الرسمية ان “روسيا تدعو (اوكرانيا) الى وضع حد فورا لعملية القمع واعمال العنف والى سحب القوات وتسوية كل المشكلات القائمة بالسبل السلمية حصرا” في اشارة الى عملية “مكافحة الارهاب” التي اطلقها الجيش الاوكراني في 13 نيسان/ابريل.

وقتل حوالى 130 شخصا بحسب ارقام الامم المتحدة بين جنود وانفصاليين ومدنيين في اعمال العنف التي رافقت العملية.

وتابع الكرملين ان “الرئيس فلاديمير بوتين يبدي ارتياحه للاتصالات الاولية بين كييف وانصار الفدرالية (في اوكرانيا) الرامية الى اقامة حوار مباشر ينبغي ان تشارك فيه جميع الاطراف المعنية”.

وبعد طاولة مستديرة اولى جرت الاربعاء في كييف ولم تسفر عن اي تقدم، التقى الوزراء الرئيسيون في الحكومة الاوكرانية ورئيسان سابقان وبرلمانيون ورجال دين السبت في خاركيف (شرق) وللمرة الثانية غاب عن اللقاء الانفصاليون الذين تصفهم كييف ب”الارهابيين”.

وفي اليوم نفسه رفض رئيس الوزراء الاوكراني ارسيني ياتسينيوك فكرة الفدرالية.

وتؤيد موسكو التي يتهما نظام كييف المؤيد للغرب بدعم الانفصاليين في الشرق، مبدأ اصلاح دستوري في اوكرانيا ياخذ بارادة المناطق الشرقية الموالية لروسيا.

وجرت في هذه المناطق عمليات استفتاء شهدت فوزا ساحقا لمؤيدي الاستقلال.

وتشكك روسيا في شرعية الانتخابات الرئاسية المبكرة التي تنظم في 25 ايار/مايو في اوكرانيا في وقت تشن الحكومة عملية عسكرية ضد الانفصاليين تصفها موسكو بانها “قمعية”.

وحشدت موسكو في اذار/مارس قوات وصل عديدها الى اربعين الفا بحسب الغربيين بحجة اجراء مناورات قرب الحدود الاوكرانية ما اثار مخاوف من اجتياح عسكري لهذا البلد.

