البث المباشر
مراسل العالم : انفجار عبوة صوتية جانب مدرسة حاتم الطائي في الحي الغربي بالقامشلي والأضرار مادية
فوكس نيوز: لجنة المخابرات في مجلس النواب الأميركي لم تجد أدلة على تواطؤ بين حملة ترامب وتدخل روسيا في انتخابات 2016
مراسل العالم : خروج عدد من العائلات من الغوطة الشرقية خلال الساعات القادمة عبر معبر مخيم الوافدين
رويترز نقلا عن الخارجية الأمريكية: واشنطن تدعو لعقد اجتماع عاجل في الأردن لمراجعة الوضع في جنوب غرب سوريا
الدفاع الروسية: خروج 76 شخصا بينهم 49 طفلا من الغوطة الشرقية لدمشق عبر الممرات الإنسانية
مراسل العالم : المجموعات الإرهابية تعتدي بقذيفة هاون على معبر الوافدين، والجيش يرد على مصادر إطلاق القذائف في بلدة الريحان
مصدر في قيادة شرطة دمشق: استشهاد طفلة وشاب وإصابة طفلتين بقذيفة أطلقها الارهابيون على محيط فرن الزاهرة
رويترز: متحدث باسم الحكومة التركية يقول إنه سيتم تطهير عفرين السورية من المسلحين قريبا
الخارجية الروسية: تصريحات ماي عن الضابط سكريبال هي حملات دعائية سياسية مبنية على الاستفزاز
مراسل العالم : مسلحو "أحرار الشام" يطلقون النار على المدنيين المجتمعين والراغبين بالخروج من حرستا بغوطة دمشق الشرقية

موسكو تسحب قواتها وتطالب اوكرانيا باجراء مماثل

موسكو تسحب قواتها وتطالب اوكرانيا باجراء مماثل
الإثنين ١٩ مايو ٢٠١٤ - ١٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

امر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين باعادة القوات التي كانت تشارك في مناورات عسكرية قرب الحدود الاوكرانية مطالبا كييف بسحب قواتها “فورا” من شرق البلاد، حسبما اعلن الكرملين الاثنين.

وافاد الكرملين بحسب ما نقلت وكالات الانباء ان “فلاديمير بوتين اعطى الامر الى وزير الدفاع بسحب القوات الى ثكناتها .. بسبب انتهاء التدريبات التي تطلبت نشرها في مناطق روستوف وبيلغورود وبريانسك” المجاورة لاوكرانيا.
وتابع الكرملين بحسب وكالة "ريا نوفوستي" الرسمية ان “روسيا تدعو (اوكرانيا) الى وضع حد فورا لعملية القمع واعمال العنف والى سحب القوات وتسوية كل المشكلات القائمة بالسبل السلمية حصرا” في اشارة الى عملية “مكافحة الارهاب” التي اطلقها الجيش الاوكراني في 13 نيسان/ابريل.
وقتل حوالى 130 شخصا بحسب ارقام الامم المتحدة بين جنود وانفصاليين ومدنيين في اعمال العنف التي رافقت العملية.
وتابع الكرملين ان “الرئيس فلاديمير بوتين يبدي ارتياحه للاتصالات الاولية بين كييف وانصار الفدرالية (في اوكرانيا) الرامية الى اقامة حوار مباشر ينبغي ان تشارك فيه جميع الاطراف المعنية”.
وبعد طاولة مستديرة اولى جرت الاربعاء في كييف ولم تسفر عن اي تقدم، التقى الوزراء الرئيسيون في الحكومة الاوكرانية ورئيسان سابقان وبرلمانيون ورجال دين السبت في خاركيف (شرق) وللمرة الثانية غاب عن اللقاء الانفصاليون الذين تصفهم كييف ب”الارهابيين”.
وفي اليوم نفسه رفض رئيس الوزراء الاوكراني ارسيني ياتسينيوك فكرة الفدرالية.
وتؤيد موسكو التي يتهما نظام كييف المؤيد للغرب بدعم الانفصاليين في الشرق، مبدأ اصلاح دستوري في اوكرانيا ياخذ بارادة المناطق الشرقية الموالية لروسيا.
وجرت في هذه المناطق عمليات استفتاء شهدت فوزا ساحقا لمؤيدي الاستقلال.
وتشكك روسيا في شرعية الانتخابات الرئاسية المبكرة التي تنظم في 25 ايار/مايو في اوكرانيا في وقت تشن الحكومة عملية عسكرية ضد الانفصاليين تصفها موسكو بانها “قمعية”.
وحشدت موسكو في اذار/مارس قوات وصل عديدها الى اربعين الفا بحسب الغربيين بحجة اجراء مناورات قرب الحدود الاوكرانية ما اثار مخاوف من اجتياح عسكري لهذا البلد.
 

تصنيف :

روابط ذات صلة

روسيا تنتقد التقرير الاممي حول اوكرانيا وتصفه بالسياسي

سكان خاركوف سيجرون استفتاء حول انفصال عن أوكرانيا

الأمم المتحدة: جنوب وشرق أوكرانيا نحو الفوضى

روسيا وألمانيا تدعوان أطراف النزاع في أوكرانيا إلى وقف العنف

آخر الأخبار

بعيدا عن الاضواء؛خروج مسلحين من حي القدم الى ادلب

بالصور؛ظريف ورئيس برلمان باكستان وبحث التعاون الامني

ظريف يبحث تعزيز التعاون الأمني مع وزير داخلية باكستان

أميركا تدعو لاجتماع عاجل بالأردن لمراجعة وضع سوريا

بالفيديو.. كسر زحف للمرتزقة قبالة جبل قيس في جيزان

نشرة بانوراما: "تعذيب وتصفيات في السعودية" و"تحديات ضرب بؤر داعش بالعراق"

اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الجمعة

نيكي هايلي تهدد:لا زلنا مستعدين للتحرك في سوريا إذا

صحيفة نمساوية تكشف هوية منفذ الهجوم على مقر إقامة سفير ايران بفيينا

انطلاق معرض صناعة البناء في عمان بمشاركة شركات ايرانية

خبيرة أممية: أحداث ميانمار "تحمل سمات الإبادة الجماعية"

مفاجأة أخرى من"مجتهد"؛هذا ما فعله بن سلمان بـ"هادي"

الدوري المصري الأهلي يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 40 في تاريخه

معلومات مفيدة جدا..بهذه الطريقة بامكانك سد طريق تجسس "فيسبوك" عليك!

وزير الداخلية الايراني: ضبط 785 طنا من المخدرات من قبل ايران في عام 2017

شاهد ماذا حدث لهذا الطيار بعد تحطم مروحيته وقفزه في المياه!

حرب كلامية و تبادل تصريحات نارية بين بريطانيا و روسيا..ماذا حدث؟!

كرة القدم تيتي يكشف عن قائمة السامبا لمواجهة روسيا والمانيا

كرة القدم كاريك سيعتزل في نهاية الموسم

هذه الاشياء تجنب فعلها أثناء شحن الهاتف

الأکثر مشاهدة