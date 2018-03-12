بروجردي: الانتخابات في سوريا إنتصار مهم للشعب السوري

جاء ذلك خلال لقاء بروجردي الذي يترأس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية مع دول فلسطين وسوريا وتونس ومصر، لسفراء هذه الدول في طهران.

وأشار بروجردي إلی التطورات الجارية علی الساحة السورية والمقاومة الصلبة للشعب والقيادة السورية في مواجهة الهجمة الشرسة للمجموعات الإرهابية وحماتها من القوی الأجنبية، وقال: إن إيران حكومة وشعباً تقف إلی جانب الشعب والقيادة المقاومة في سوريا كما ستدعم سوريا في مرحلة الإعمار والبناء.

كما أشار إلی الأوضاع الحساسة الحالية في العالم الإسلامي سيما الأوضاع في فلسطين وسوريا وقال: إن القضية الفلسطينية قضية مبدئية بالنسبة للأمة الإسلامية، والشعب الإيراني بقيادة وتوجيهات مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران الإمام الخميني (رض) الراحل وتحت قيادة قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمی السيد علی الخامنئي، يسعی وبشكل جاد لتحقيق الهدف المهم والمبدئي للثورة الإسلامية المتمثل بتحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعلن بروجردي أن الشعب الإيراني يشعر بمعاناة الشعب الفلسطيني ويتعاطف مع مبادئه والآمه .

كما أعرب بروجردي الذي يترأس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية والتونسية عن أمله بدخول العلاقات بين البلدين مرحلة جديدة من التعاون والتعاطي الأخوي في ظل تشكيل البرلمان التونسي الجديد.

واعتبر التعاون البرلماني بأنه جزء مهم من العلاقات الودية بين الشعبين في المستقبل.

ووصف بروجردي في جانب من كلمته التطورات الجارية علی الساحة المصرية بالحساسة جداً والصعبة وقال: نأمل بأن تسهم الحركة الديمقراطية للشعب المصري في الإسراع بترسيخ الأمن والاستقرار في هذا البلد الإسلامي المهم بالمنطقة.

ووصف رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية والمصرية المشتركات بين الشعبين الإيراني والمصري بالعريقة وقال: إن الشعب الإيراني يتابع بحساسية التطورات في مصر.

بدورهم أكد سفراء دول مصر وفلسطين وسوريا وتونس في طهران خلال اللقاء علی الدور المهم والحيوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة والعالم الإسلامي وشددوا علی حرص بلدانهم بتطوير العلاقات الودية والشاملة مع إيران.



وأعلن السفير الفلسطيني في طهران صلاح الزواوي، أن دعم وحماية الحكومة والشعب في الجمهورية الإسلامية في إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية لمبادئ الشعب الفلسطيني لايمكن تجاهلها، وقال: إن إيران حكومة وشعباً كانت دوماً صديقاً وفياً للشعب الفلسطيني علی مر هذه السنوات، ووقفت وساندت الشعب الفلسطيني خلال المراحل الشاقة التي مر بها هذا الشعب.

أما السفير السوري في طهران عدنان محمود فقد قدم تقريراً عن آخر المستجدات في سوريا وقال إن الشعب السوري استطاع وبمساعدة الدول الصديقة سيما إيران، أن يجتاز مرحلة صعبة وشاقة من تاريخه وأن ينتصر علی القوی الأجنبية المعادية.

ومن جانبه أشاد السفير التونسي في طهران صالح القاضي بحضور رئيس مجلس الشوری الإسلامي علي لاريجاني مراسم الاحتفال الرسمي بمناسبة التصديق علی الدستور الجديد لهذا البلد مؤكداً ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والبرلمانية.





أما السفير المصري في طهران خالد عمارة فقد أشار إلی التطورات السياسية في مصر وإجراء الانتخابات الرئاسية وقال إن الحضارة العريقة والعلاقات الودية لدی الشعبين الإيراني والمصري توفر إمكانيات واسعة لإقرار وتعزيز التعاون الوثيق بين البلدين علی جميع الأصعدة.

وأعرب عن أمله باستثمار الإمكانيات المتاحة بين طهران والقاهرة في إطار المصالح المشتركة والاحترام المتبادل لخدمة مصالح البلدين والعالم الإسلامي.