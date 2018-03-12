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ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا لـ169 شخصا بالسعودية

ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا لـ169 شخصا بالسعودية
الإثنين ١٩ مايو ٢٠١٤ - ٠٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

تسبب فيروس كورونا، بوفاة شخص آخر في المملكة العربية السعودية ليلة الأحد/الاثنين، وبذلك يبلغ عدد الذين قضوا بالمرض 169 شخصا.

وجاء في بيان وزارة الصحة في المملكة، ان عدد المصابين بفيروس كورونا المسجلين رسميا في المملكة بلغ 531 شخصا، توفي منهم 169.

وقد سجلت اصابات بفيروس كورونا في الأردن ومصر ولبنان والامارات العربية المتحدة وهولندا، كان المصابون إما قد زاروا المملكة، أو عملوا هناك.

ومن جانبها أعلنت منظمة الصحة العالمية بعد الاجتماع الطارئ الذي عقدته يوم الثلاثاء الماضي، أنه رغم زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا، إلا انه لا حاجة لإعلان حالة الطوارئ الشاملة لعدم وجود ما يؤكد انتقال المرض من إنسان لآخر.

ودعت المنظمة الى مضاعفة التدابير المتخذة للسيطرة على المرض.

يذكر ان هذا الفيروس يسبب التهابات حادة في الرئتين مصحوبة بارتفاع درجة حرارة الجسم وسعال وصعوبة في التنفس وقد يؤدي الى عجز الكليتين.

وقد دعت السعودية شركات انتاج الأدوية الى العمل من أجل إنتاج لقاح ضد هذا الفيروس.

 

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