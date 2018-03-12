مايكل مان: إعداد نص الاتفاق النهائي سيستغرق شهورا

وقال مان للصحفيين في بروكسل اليوم الاثنين إنه "يتعين علينا القيام بالكثير من العمل في الأسابيع والأشهر القادمة، إلا أن موقف المفوضة السامية للاتحاد الأوروبي يبقى بدون تغيير، وهو بلوغ اتفاق يرضي جميع الأطراف ويزيل قلق المجتمع الدولي إزاء الصفة السلمية لبرنامج ايران النووي".

وفي وقت سابق صرح مان أن الجولة القادمة من مفاوضات إيران مع السداسية الدولية قد تجري في فيينا بتاريخ 16-20 يونيو القادم. واخُتتمت يوم الجمعة الماضي في فيينا جولة من المفاوضات على مستوى المدراء السياسيين دون أن تفضي إلى أية نتائج ملموسة. ومع ذلك أكد الجانبان أنه ما يزال هناك أمل بصياغة نص وثيقة الاتفاق القادم الشامل حتى 20 يونيو القادم.

من جهته أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن المفاوضات ستؤدي في نهاية المطاف إلى اتفاق "على الرغم من الصعوبات" لأنه من مصلحة الجميع.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن روحاني قوله إن "الجمهورية الإسلامية تسعى الى تطوير تكنولوجيا نووية مدنية وستستمر بذلك. لكنها في الوقت نفسه تريد التوصل الى توافق لأنه من مصلحة الجميع".

ولفت في نفس الوقت الى أن "الشعب الإيراني لا يخشى الحظر".

من جانبه وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الالمانية مارتین شفر جولة المفاوضات النوویة الرابعة بین ایران ومجموعة ˈ5+1ˈ والتی جرت اخیرا في العاصمة النمساویة فيينا بانها کانت بناءة ومفیدة وقال، اننا مازلنا نعتقد بامکانیة الوصول الی الاتفاق الشامل في نهایة فترة الاشهر الستة المحددة في اتفاق جنیف الموقت (20 تموز /یولیو).'

