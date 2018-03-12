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في السعودية.. مطاعم تقدم لحوم الكلاب والطلاب يمزقون الكتب!!

في السعودية.. مطاعم تقدم لحوم الكلاب والطلاب يمزقون الكتب!!
الإثنين ١٩ مايو ٢٠١٤ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

تفاعل المغردون السعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي الأحد بشكل لافت، مع الضجة التي أحدثها مقطع فيديو قال ناشروه إنه يظهر تجهيز لحوم كلاب لعدد من المطاعم السعودية، فيما لقي فيديو تمزيق طلاب إحدى مدارس الرياض لكتبهم استياء كبيرا.

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع مجموعة من العمال الأجانب وهم يحضرون اللحوم في منزل شعبي، يقول ناشروه إنه صور في مدينة جدة وأن اللحوم الظاهرة تعود للكلاب.
ونفت أمانة جدة صحة مقطع الفيديو، وقالت إن اللحوم والكوارع الظاهرة هي لأغنام وأبقار تم ضبطها في منزل شعبي بحي بترومين خلال حملة أمنية، تحققت خلالها الجهات الأمنية من صوت نباح الكلب المسموع في الفيديو الذي تبين أنه صادر من موقع مجاور للمنزل الشعبي.
لكن هاشتاغ حمل عنوان "كوارع كلاب" على موقع "تويتر" لقي تفاعلاً كبيراً واستياء من السعوديين رغم التوضيحات التي قدمتها أمانة المدينة الساحلية التي قالت إنها لم ترصد أي آثار لجلود أو لحوم كلاب أو أي ذبح داخل الموقع من قبل العمالة الوافدة.
وقال مدون يدعى "عبدالله قليل السلمي" في تغريدة "ما خفي في مطاعمنا أعظم. من أمن العقوبة أساء الأدب من المفترض عقوبة للعمالة وطردهم بلا عودة وضمان ذلك. ولا ننسى صاحب المنشأة".
فيما غرد "تركي الشهراني" قائلاً "يجب أن تكون هناك لجنة محايدة لتقصي الحقائق، فناشرو المقطع موظفون فطبيعي جداً من أمانة جدة أن تنفي خوفاً من المحاسبة".
وأظهر مقطع فيديو آخر جرى تداوله بشكل لافت الأحد مجموعة كبيرة من طلاب إحدى مدارس العاصمة الرياض الابتدائية وهم يمزقون كتبهم الدراسية ويلقونها خارج أسوار المدرسة.
واستاء المغردون السعوديون على موقع "تويتر" بشكل كبير من هذا التصرف، لاسيما وأن الكتب المدرسية تحتوي على آيات قرآنية وأحاديث نبوية. لكن عدد منهم أشار إلى ضرورة اعتماد التكنولوجيا في التعليم بدلاً من الكتب، وتطرق البعض لقضية الحقيبة المدرسية الثقيلة.
واضطرت إدارة التربية والتعليم في العاصمة لإصدار بيان توضيحي قالت فيه إنها شكلت لجنة لدراسة التصرفات المؤسفة لعدد من طلاب المدرسة، والتحقيق مع إدارة المدرسة حول غياب الدور الرقابي والإشرافي، حرصاً على سلامة الطلاب وتنفيذاً للتوجيهات الخاصة بالإشراف اليومي على الطلاب قبل الطابور الصباحي وأثناء انصرافهم من المدرسة.
وأكدت الإدارة على رفضها التام واستيائها للممارسات السلبية التي ظهرت في المقطع، مشيرة إلى أن الطلاب آذوا المارة في منظر مؤسف ولم يحترموا ما احتوته الكتب من آيات قرآنية وأحاديث شريفة ومواد علمية قيمة وهو ما يخالف آداب وقيم المجتمع.
وعلى هاشتاغ حمل عنوان "حادثة تمزيق الكتب" قالت مدونة تدعى "دانوووه" معلقة "من أغنى دول العالم وما زلنا نحمل الحقائب الثقيلة في المدارس بسبب كثرة الكتب والطفل الذي لم يدخل المدرسة لديه آيباد بمنزله".
وروت مدونة تدعى "عاطلة" في تغريدة قصة قصيرة قالت فيها "سقط من عبدالملك فلس في بئر قذرة فاستأجر رجلاً ليخرجه بـ13دينارا فتعجب منه فقال: عليه اسم الله!"

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