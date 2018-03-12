طهران تبدا بتصدير الغاز للعراق اعتبارا من العام الايراني القادم

وافادت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية عن علي ماجدي قوله بشان اسباب تاجيل صادرات الغاز الايراني الى العراق:" علينا ان ننتهي من مشروع مد انابيب نقل الغاز قبل كل شيء وطالما لم يكتمل المشروع فلايمكن تصدير الغاز".

يذكر ان انابيب نقل الغاز من ايران الي العراق ستبلغ نحو 100 كيلومتر وستبدا من مدينة جارملة في محافظة ايلام لتنتهي في مدينة نفت شهر الحدودية.

وسيمكن المشروع ايران من تصدير نحو 5 ملايين متر مكعب من الغاز الى العراق يوميا على ان يز‍يد تدريجيا الى 10 ملايين متر مكعب في اليوم.

وقد تم انجاز نحو75% من مد الانابيب داخل الاراضي الايرانية اي ما يعادل 80 كيلومترا منها.