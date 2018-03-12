إيران مستعدة للمساعدة في قضية المخطوفات من قبل بوكوحرام

واستقبل مساعد وزير الخارجية الإيرانية في الشؤون العربية والافريقية، حسين أميرعبداللهيان، اليوم الاثنين، توكور ماني، سفير نيجيريا في إيران، حيث أجرى الجانبان محادثات حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب أميرعبداللهيان خلال اللقاء، عن مواساة شعب وحكومة الجمهورية الإسلامية في إيران لحكومة وشعب وذوي الفتيات التلميذات المخطوفات على يد جماعة بوكوحرام الإرهابية، معلناً استعداد الجمهورية الإسلامية لتقديم أي مساعدة إلى حكومة وشعب نيجيريا من أجل المساهمة في حل هذه المشكلة، الأمر الذي رحب به السفير النيجيري.

ورأى أميرعبداللهيان عقد الاجتماع الخامس للجنة التعاون المشتركة بين البلدين في المستقبل القريب في العاصمة النيجيرية أبوجا، بأنها فرصة مناسبة لتطوير العلاقات بين البلدين.

من جانبه أشار السفير النيجيري إلى البيانات الصادرة عن المسؤولين الإيرانيين في إدانة اختطاف الفتيات النيجيريات، وإعرابها عن المواسات مع حكومة وشعب نيجيريا، وقال إنه أبلغ مسؤولي حكومة نيجيريا بالمواساة التي أبداها الشعب والحكومة في إيران، مؤکداً أن نیجریا بدورها تعرب عن تقديرها وشكرها للشعب الإيراني وحكومة الجمهورية الإسلامية في إيران.