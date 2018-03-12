رجل يطالب تعويضه عن عضة كلب بمبلغ خيالي!

والمواطن أنطون بورسيما، يقيم في مدينة نيويورك، رفع دعوى قضائية الى المحكمة (22 صفحة) ضد إدارة قسم النقل في المدينة ومخزن ومستشفيين وصاحب الكلب الذي عضه، تتضمن اتهامات تبدأ بانتهاك حقوقه كمواطن وتنتهي بمحاولة اغتياله، ويطالب بدفع تعويض يساوي 2 وأمامه 36 صفرا (2000000000000000000000000000000000000 دولار).

وحسب قوله عضه الكلب المسعور عندما كان في الحافلة، وعند مراجعته المستشفى التقط صينيون صورا له عندما كان يتلقى العلاج.

ويؤكد مقدم الدعوى أن الآلام التي تحملها لا تقدر بثمن، وهو ينوي الدفاع عن حقه في المحكمة بنفسه.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" عمليا ليس لديه حظ للفوز بالدعوى، لأن كل أموال العالم لن تكفي لتعويضه.