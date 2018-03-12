الحكومة التركية تعد "خطة عمل" للمناجم بعد كارثة سوما

من جهة اخرى تم وضع ثلاثة مسؤولين عن المنجم الذي تستغله شركة سوما للفحم قيد التوقيف الاحتياطي، ما يرفع عدد الموقوفين منذ الاحد الى ستة بحسب وكالة دوغان للانباء.



ونقلت الوكالة ان المدير العام للشركة رمضان دوغرو كان اخر مشتبه به يتهم مساء الاثنين بالقتل غير المتعمد.



وبحسب صحيفة صباح ستصادق انقرة بسرعة على الاتفاقية الدولية حول السلامة والصحة في المناجم التي وضعتها منظمة العمل الدولية والتي باتت سارية لدى الدول الموقعة في 1998.



وتنوي الحكومة تعزيز رقابتها للسلامة في المناجم ولا سيما عبر تحسين التنسيق بين السلطات المعنية المختلفة في هذا القطاع بحسب الصحيفة.



وكانت منظمة العمل الدولية اعلنت في 2012 ان تركيا سجلت اعلى نسبة وفيات في مكان العمل في اووروبا والثالثة عالميا. فبين 2002 و2012 توفي الف عامل منجم تركي بحسب تلك الاحصاءات.



ومنذ الانفجار الذي وقع الثلاثاء في منجم سوما انتقد الكثيرون الاهمال السائد في اجراءات السلامة فيه.



واوقفت الشرطة 25 مسؤولا عن المنجم الاحد لاستجوابهم بامر من المدعي العام.



والاحد استبعد المدعي العام في سوما باكر شاهينر ان يكون عطل في النظام الكهربائي قد تسبب بالحريق الذي اشتعل في المنجم على ما اشارت الشهادات الاولى، ورجح سيناريو "فحم محترق احتك مع الهواء".



وتوقفت اعمال الانقاذ وانتشال الجثث السبت بعد جهود استمرت اربعة ايام.



واثارت هذه الكارثة المنجمية الاسوا في تاريخ تركيا موجة غضب شعبية في تركيا ضد نظام رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان اتهمته بالاهمال.



وتقمع الشرطة منذ عدة ايام تظاهرات انطلقت في كبرى مدن البلاد.