القضاء الاميركي يدين ابو حمزة المصري بكل التهم الموجهة اليه

ويواجه الامام السابق لمسجد فينزبوري بارك اللندني عقوبة الحبس المؤبد وسيصدر الحكم بحقه لاحقا.



واتهم بالتآمر واحتجاز رهائن لمساعدة خاطفي السياح الغربيين ال16 في اليمن في 1998 ودعم الارهاب والعلاقة بمشروع لاقامة معسكر تدريب في 1999 في اوريغون (شمال غرب الولايات المتحدة)، فضلا عن اتهامه بارسال اشخاص محتملين لتلقي التدريب في افغانستان.



واستغرقت مداولات المحلفين اقل من يومين وذلك في ختام محاكمة استمرت اربعة اسابيع.



وكان ابو حمزة (56 عاما) واسمه الحقيقي مصطفى كامل مصطفى رفض كل الاتهامات التي وجهت اليه، لكنه اقر بانه زود المجموعة التي خطفت سياحا غربيين في اليمن هاتفا بالاقمار الصناعية من دون ان يكون على علم مسبق بعملية الخطف.



واكد ايضا انه تخلص من رسالة بالفاكس وجهها اليه شاب كان يرتاد مسجده في لندن وتحدث فيها عن مشروع لاقامة معسكر للتدريب في اوريغون العام 1999.



والاسبوع الفائت، اعتبر المدعي يان ماكغينلي في مرافعته النهائية ان هناك "ادلة دامغة" تدين ابو حمزة.



في المقابل، شدد المحامي جيريمي شنايدر على ان موكله يحاكم انطلاقا من "تصريحاته وليس استنادا الى وقائع".



واعتقل ابو حمزة في 2004 بناء على طلب السلطات الاميركية. وبعد سجنه سبعة اعوام في بريطانيا سلم للولايات المتحدة في تشرين الاول/ اكتوبر 2012.