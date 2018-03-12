مقتل ثلاثة رجال شرطة في هجوم مسلح شرقي القاهرة

وافاد بيان للوزارة ان ثلاثة مسلحين في سيارة فتحوا النيران على قوات الامن المركزي (قوات مكافحة الشغب) اثناء فضها لتظاهرة مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي امام جامعة الازهر في حي مدينة نصر شرقي القاهرة، ما ادى لمقتل ثلاثة رجال شرطة واصابة تسعة اخرين بينهم ضابط.



واشار البيان الى ان المهاجمين تمكنوا من الفرار.



وتعد جامعة الازهر، اهم مقصد للدراسة الاسلامية للمسلمين في مصر، ومركز احتجاجات الطلاب في مصر.



وتشهد الجامعة بشكل يومي مواجهات عنيفة بين الطلاب المؤيدين لمرسي وقوات الامن.



وياتي الهجوم هذا بعد يوم من مقتل شرطيين برصاص مسلحين فيما كانا يستقلان دراجة نارية بعد انتهاء عملهما في محافظة المنيا (250 كم جنوب القاهرة).



وياتي تصاعد العنف ضد رجال الامن في مصر قبل اسبوع واحد من انطلاق الانتخابات الرئاسية المقررة في 26 و27 من الشهر الجاري.

