ميسي يوقع عقدا جديدا مع برشلونة

وقال برشلونة في بيان مقتضب ان ليونيل وقع بعد ظهر اليوم على العقد الذي تم الاتفاق عليه الجمعة، بحضور والده خورخي ميسي ورئيس النادي خوسيه ماريا باروميو.

ولم يعط النادي الكاتالوني اي تفاصيل حول العقد الجديد الذي اخذ بالاعتبار رفع اجر اللاعب بحيث يصبح الاعلى في العالم، لكن الصحافة الاسبانية اشارت الى انه يمتد حتى 2018 مع اجر يصل الى 20 مليون يورو سنويا حسب صحيفة "ماركا".

وتوجه ميسي، الحاصل 4 مرات على جائزة الكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم، في بيان على موقع "ويبو" الصيني للتواصل الاجتماعي الى انصار النادي قائلا "اريد ان اطلب الصفح واعد بان نكون الموسم المقبل على مستوى هذا النادي".

وعبر النجم الارجنتينتي قبل الاعلان عن توقيع العقد عن "سعادته الكبيرة" لمواصلة مسيرته مع برشلونة بعد الاعلان الجمعة عن الاتفاق الجديد بين الطرفين.

واضاف ميسي الذي قوبل من الجمهور الكاتالوني بصفرات الاستهجان بعد المباراة مع اتلتيكو مدريد، "انا سعيد جدا بالبقاء في بيتي كما كنت اقول دائما".

وتابع "الناس في برشلونة هم من يقرروا كيف سيكون مستقبلي، لكن خياري هو الاستمرار لاني اشعر دائما بنفس الرقة والحنان من جانبهم".

وقبل خسارته اللقب المحلي السبت، اذل برشلونة مرتين هذا الموسم، الاولى بخسارته نهائي كأس اسبانيا امام ريال مدريد (1-2)، والثانية بخروجه من ربع نهائي دوري ابطال اوروبا على يد اتلتيكو بالذات (الذهاب 1-1 في مدريد والاياب صفر-1 في برشلونة).



